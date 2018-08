Lesioni | umidità e degrado Gli allarmi ignorati sul ponte

ilgiornale

(Di mercoledì 22 agosto 2018) L a Regione Liguria valuterà di costituirsi parte civile "ma ogni decisione sarà presa dopo le indagini della Procura e l'apertura del processo. Saremo in prima linea a chiedere verità e giustizia". Lo ha dichiarato ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, parlando della tragedia diMorandi a Genova.Mentre i tecnici della procura di Genova sono al lavoro per catalogare e repertare tutto il materiale utile crollato nel disastro, prima dello sgombero dell'area interessata, continua senza sosta su un doppio binario il lavoro dei pm genovesi titolari dell'inchiesta sul crollo del viadotto, per ricostruire il quadro della situazione e lo stato dei materiali e per selezionare video, testimonianze, materiale documentale acquisito, necessario a chiarire cause e concause del crollo.Sotto la lente degli inquirenti anche la relazione del Comitato tecnico amministrativo del ...