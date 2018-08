Lega-M5S sempre più ai ferri corti sulla revoca della concessione a Autostrade

Intervista a Sabino Cassese : “Il Governo M5S-Lega non sta affrontando i veri problemi del Paese - i ministri non hanno esperienza e si vede” : Un Governo a termine che non sta pensando ai problemi reali dell'Italia. Questo è in sinstesi il giudizio di Sabino Cassese - giudice emerito della Corte Costituzionale - sul Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Nell'ambito dell'Intervista rilasciata a Fanpage.it durante il Meeting di Rimini,il professor Cassese spiega inoltre il suo punto di vista sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.Continua a leggere

Pensioni - Lega e M5S nella bufera : i nodi della LdB 2019 sono Quota 100 e assegni d'oro : Il Governo Conte atteso alla 'prova del nove' per quanto riguarda il capitolo Pensioni da includere nella Legge di Bilancio 2019: il 'pasticcio' della proposta di legge Molinari-D'Uva, unitamente alla presa in considerazione della sola Quota 100 come primo step del superamento della Legge Fornero, sta creando parecchi malumori tra i lavoratori e tra le forze politiche. Oltre tutto, l'esecutivo, ora, è chiamato ad affrontare l'emergenza Genova, ...

Autostrade di Stato - lite nel governo : siluri di Lega e M5S all'idea di Toninelli : ROMA L'impeto della nazionalizzazione delle Autostrade italiane è durato poco più di mezza giornata. Fino alle sei di sera quando Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari...

Lega e M5s insieme : l'Italia ai loro piedi : Se questa alleanza si consoliderà, fino a giungere effettivamente alla costruzione di un'unica forza politica, per i partiti di opposizione saranno anni molto molto duri. E gli italiani ne saranno ...

Rating Italia - Moody's rinvia l'esame/ Conti pubblici e riforme Governo Lega-M5s : "serve maggiore chiarezza" : Moody's rinvia l'esame di revisione del Rating Italia: ultime notizie, Conti pubblici e riforme Governo Lega-M5s vengono "attenzionate" verso il Def.

Rating Italia - Moody’s rinvia l’esame/ Conti pubblici e riforme Governo Lega-M5s : “serve maggiore chiarezza” : Moody's rinvia l'esame di revisione del Rating Italia: ultime notizie, Conti pubblici e riforme del Governo Lega-M5s vengono “attenzionate” in attesa del Def (Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Autostrade - nazionalizzazione : M5S sì - Lega no : La vecchia politica ha portato lo Stato ad abdicare prima al suo ruolo di gestore e poi a quello di efficace controllore, tuttavia le responsabilità sostanziali sulla tenuta strutturale delle opere ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ La critica a M5s e Lega (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La critica a Lega e Movimento 5 Stelle di Paolo Zangrillo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 agosto(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:31:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Decreto Dignità - anche elettori Lega-M5s ‘bocciano’ la stretta sui contratti a termine : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Pd sprofonda al 15%, il duopolio M5s-Lega sfiora il 60% insieme. Bene fiducia e consenso del premier Conte. Ma i risultati non sono esaltanti dovunque: se infatti la lotta contro il gioco d’azzardo viene accolta bene praticamente da tutti gli elettori dei più importanti partiti (57% Lega, 65% FI, 60% FdI, 70% M5s, 55% Pd e 61% LeU) non si può dire lo stesso sul principio più ...

Salvini : i poteri forti provano a stroncarci Wsj : con M5S e Lega rischio fuga di capitali : 'poteri forti', terrorizzati dall'esperimento gialloverde e che vogliono in tutti i modi 'stroncare' il governo italiano. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini definisce così 'banchieri e finanzieri'...

Rimini - via al Meeting Cl. Tutti contro il governo M5S-Lega : “Troppo giovane - arrogante e violento” : “Troppo giovane, arrogante e violento”: così i visitatori della 39esima edizione del Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini descrivono il nuovo governo, bocciandolo con motivazioni differenti. C’è chi critica l’assenza di esponenti del Movimento 5 Stelle (che nel 2015, con l’attuale sottosegretario Mattia Fantinati, contestò sul palco il movimento fondato da don Giussani), chi (abituato a votare per il ...

AUTOSTRADE & POLITICA/ Il giustizialismo boomerang di M5s e Lega : Dopo il crollo del Ponte Morandi gran parte dell'Italia si è scagliata contro i Benetton, anche per via dell'atteggiamento tenuto dal Governo.

Sondaggi Politici/ Pd sprofonda al 15% - ‘duopolio’ M5s-Lega sfiora il 60% : bene fiducia Conte : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Pd sprofonda al 15%, il duopolio M5s-Lega sfiora il 60% insieme. bene fiducia e consenso del premier Conte(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:31:00 GMT)

Pensioni - controriforma Fornero : ddl Lega-M5S rischia di penalizzare i lavoratori precoci : Un agosto difficile per il Governo Conte, non solo per le polemiche sorte dopo il disastro del crollo del ponte Morandi a Genova: anche sul fronte Pensioni, Lega e Movimento Cinque Stelle sono costretti a guardarsi dagli attacchi politici che giungono dall'opposizione in merito al chiacchieratissimo disegno di legge riguardanti i tagli alle Pensioni d'oro. Il partito del Carroccio ha replicato affermando che il testo andra' rivisto e corretto, ...