Le case più costose del mondo

Gamescom 2018 : interessanti rivelazioni da parte delle case di sviluppo più importatati si avranno nella cerimonia d'apertura : La cerimonia di apertura del Gamescom 2018 si preannuncia davvero imperdibile.Come riporta Dualshockers infatti mentre non ci sarà alcuna conferenza stampa ufficiale, al Gamescom 2018 avremo una cerimonia di apertura che sarà accompagnata da interessanti rivelazioni da parte degli studi di sviluppo più importanti.Come sappiamo la cerimonia di apertura della fiera che si terrà a Colonia, in Germania, inizierà martedì 21 agosto alle 11:00 ora ...

TRENTA "PIÙ caseRME AL SUD E SUPPORTO PSICOLOGICO A MILITARI"/ Alt del Ministro a Salvini su leva obbligatoria : TRENTA: "Più CASERME al Sud e psicologi a SUPPORTO dei militari dopo i recenti casi di suicidi". Il Ministro della Difesa lancia la sua proposta e poi stoppa Salvini sulla leva obbligatoria(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Peppina trasferita in una rsa «La casetta? Non ci crede più» : Peppina, dissequestro della casetta: la procura è favorevole Peppina ricoverata, la figlia: «La politica non s'è occupata del dolore dei terremotati» Peppina ricoverata in ospedale, era ancora fuori ...

Musei - direttore Reggia caserta : “Ingressi gratis? Senza obbligo è meglio. Farò più giornate - ma spalmate in bassa stagione” : Luglio è il mese dei grandi annunci per la cultura italiana. Risale al luglio 2014 l’istituzione dell’ingresso gratuito nei Musei statali ogni prima domenica del mese ed è di queste ore l’annuncio del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli di voler rivedere proprio la regola che obbliga i Musei di Stato a non far pagare l’ingresso. “Le domeniche gratuite – ha detto il ministro – non tengono conto né della stagionalità, né ...

case super pulite e pianeta sempre più sporco : una discussione dal forum BioDizionario - : Possibile che siamo così in pochi a preoccuparci della pulizia della nostra VERA casa, ovvero il nostro pianeta ? Cosa lasceremo ai nostri figli? Sistemi immunitari inefficienti e un mondo sempre più ...

Si vendono più case (+9%) ma i prezzi sono andati giù : Boccata d'ossigeno per il mercato immobiliare: nel 2017 sono, infatti, aumentate del 9,3% le compravendite di abitazioni, di cui oltre la metà (310mila sui 553mila contratti) sottoscritte con le agevolazioni prima casa, anche se il valore medio dei contratti è diminuito di 126mila euro dai 148mila dell'anno precedente. Lo si evince dal Rapporto Dati Statistici Notarili che ha elaborato i dati delle operazioni effettuate dal 98% dei notai, ...

Milan Games Week Indie 2018 : una selezione di 45 videogiochi made in Italy nello showcase più grande d'Italia : L'industria italiana dei videogiochi continua a crescere e Milan Games Week si propone ancora una volta come vetrina d'eccellenza per le sue migliori produzioni. Proprio per questo motivo AESVI - l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia e promuove il consumer show in programma dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano Rho - darà vita anche quest'anno a Milan Games Week Indie, lo showcase di videogiochi made in Italy più ...

L'Imu pesa sempre più sul mercato delle case : in crescita le vendite degli immobili senza la tassa : E cosi', ancora una volta, dalle statistiche del catasto dell'Agenzia delle Entrate, emerge come il patrimonio immobiliare italiano sia in movimento, sempre piu' spostato verso le categorie di ...

Raggi : 'Affittopoli è finita : mai più case a Fontana di Trevi a 210 euro al mese' : 'Mettiamo ordine nella gestione del patrimonio comunale, una fetta di quello disponibile che per anni il Comune ha affittato a 2 lire. Abbiamo trovato un appartamento davanti a Fontana di Trevi di 98 ...

Ilva : Lucaselli (Fdi) - scelta politica non più rimandabile : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – ‘Ci auguriamo che oggi si muova un passo in avanti decisivo circa il rilancio di Ilva. Ci auguriamo inoltre che il Ministro Di Maio voglia aggiornare anche l’opinione pubblica e il mondo politico su ciò che ‘ha rilevato’ dalla lettura delle carte”. Lo dichiara in una nota la deputata tarantina di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. “Oramai – aggiunge – siamo ...

Adcase - la caduta non fa più paura : ecco l'airbag per lo smartphone : L'invenzione di uno studente di ingegneria tedesco: quattro molle retraibili che si attivano quando il dispositivo è in caduta libera. A breve una campagna di crowdfunding