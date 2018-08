Le azioni Crocs sono un investimento migliore dei Bitcoin

gqitalia

(Di mercoledì 22 agosto 2018)conquista territori. Dalla nascita nel 2002, lo zoccolo in gomma ha visto allargare la popolarità in un ventaglio di mondi, dal fashion al personale sanitario, dall’uso domestico alla tendenza. E in borsa. Gli zoccoli americani in plastica leggera, con colori sgargianti, materiali brevettati e un design che piace simessi in luce anche comesecondo il giornalista Jack Nicas del NYT che ha twittato un grafico della traiettoria rialzista del titolo, il quale – ha osservato lo stesso Nicas – ha raddoppiato il valore in 12 mesi. La curva di crescita appare significativa, da inizio anno ai primi di agosto il titolo è salito del 34% e negli ultimi 12 mesi del 112,5%. Non è solo in borsa che soffia il vento in poppa. Nel 2016 lo stilista Christopher Kane ha portato la ciabatta in gomma americana in passerella per la sua collezione primavera/estate del ...