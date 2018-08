Le associazioni dei consumatori presentano un esposto all' antitrust contro Dazn 

agi

(Di mercoledì 22 agosto 2018) I problemi per la nuova piattaforma Dazn, sulla quale è possibile godersi quel 30% di partite della Serie A non disponibili su Sky, non finiscono più. Dopo le interruzioni riscontrate dagli utenti all’esordio ora ci si mette anche il Codacons, che presenta unall’su Dazn/Sky Si legge infatti sul sito dell’associazione per i diritti dei: “Di fronte alla questione dei diritti televisivi e delle pay-tv il Codacons ha deciso di intervenire con unall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole. Il Codacons, quale strumento di rappresentanza di interessi diffusi, ha rappresentato all’Agcom “il disorientamento e l’arrabbiatura di gran parte dei clienti Sky e Premium”, che in larga parte si sono ...