Le ambizioni del Fussball Club Sudtirol

Nibali - il numero 1 sulle spalle risveglia le ambizioni del campione alla Vuelta : La Vuelta ha deciso e ASO e Unipublic hanno di recente reso noto il nome del corridore che partira' nella cronometro individuale di Malaga con il dorsale 1, un numero che simboleggia prestigio, ma anche responsabilita' e onore. Un numero che vale come un omaggio Lo scorso anno il dorsale più ambito era stato assegnato ad Alberto Contador, come omaggio per la straordinaria carriera che El Pistolero decise di concludere proprio con la corsa a ...