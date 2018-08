Lazio | Lotito sfuriata ad Inzaghi | Te stai sempre a lamentà

Clamoroso Lazio - Lotito intercettato durante una lite con Inzaghi : “te stai a lamentà sempre!” [VIDEO] : Lazio, Lotito viene beccato durante una sfuriata al telefono con il tecnico Simone Inzaghi: il presidente a dir poco agitato “Te lo sto dicendo Simone, decido io, non decidi te. Voglio avere la certezza che chi sta male sta male, ti stai sempre a lamentare di tutto. Cominciamo a chiarire! E c’hai na squadra che vale dieci volte le altre…”. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato pizzicato durante un ...

Lazio - Lotito rimprovera Inzaghi e va contro i furbetti che si davano malati : La misura era colma da tempo e così ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha sbottato al telefono contro il tecnico Simone Inzaghi.

Lazio - Lotito lavora ad un colpo da 90 a parametro zero : i dettagli : Lazio alle prese con il calciomercato nonostante la sessione estiva si sia chiusa da pochi giorni nella nostra serie A In Inghilterra sono certi, la Lazio sta lavorando sotto traccia alla pista Aaron Ramsey. Il calciatore dell’Arsenal vedrà il proprio contratto scadere nella prossima estate e, secondo il Sun, la Lazio sarebbe tra le principali candidate per accaparrarsi il centrocampista gallese che piace molto a Tare a parametro ...

Lazio - la decisione di Lotito su presente e futuro di Milinkovic : Secondo il Corriere dello Sport , infatti, Lotito è pronto ad offrire un ricco aumento di ingaggio al ragazzo, in modo da fargli dimenticare il mancato approdo ad una big europea.

Milinkovic-Savic - Juventus o Milan?/ Ultime notizie - Lotito chiede 120 milioni : il serbo resta alla Lazio? : Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la Juventus e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:17:00 GMT)

Lazio - la decisione di Lotito su Milinkovic-Savic che non chiude alla cessione… : Milinkovic-Savic continua a far gola al Milan che adesso riceve una risposta importante dal presidente della Lazio Lotito Milinkovic-Savic è uno dei pezzi pregiati di questo rush finale di calciomercato. La Lazio è sempre stata chiara in merito alla valutazione che dà al calciatore, 120 milioni di euro. Il Milan si è fatto avanti con una proposta che prevedeva l’inserimento di Bonaventura e Borini, ma adesso è giunta una novità. Il ...

Milinkovic-Savic al Milan - incontro segreto a Cortina tra Lotito e Elliott : il presidente della Lazio non molla : Il Milan continua a mantenere viva la speranza di vedere Sergej Milinkovic-Savic in rossonero. Secondo Tuttosport, ci sarebbe stato un incontro segreto a Cortina tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e alcuni rappresentanti del fondo Elliott, nel quale si sarebbe parlato proprio della possibilità di portare il centrocampista serbo a Milanello. Un’operazione che, comunque, a quattro giorni dalla chiusura del calciomercato, si ...

Calciomercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

Lazio - Lotito : 'Milinkovic via solo per offerta indecente. Bari? Mi piacciono le sfide' : Rincara la dose, Claudio Lotito. A poche ore dalla risposta di Milinkovic a un tifoso sulla sua permanenza , 'Certo che resto qui', , il presidente della Lazio ribadisce: 'Io non l'ho mai messo in ...

Lazio - Lotito : 'Mai messo in vendita Milinkovic. Valuteremo evenutali offerte indecenti' : Claudio Lotito , presidente della Lazio , ha parlato ai microfoni di RMC Sport del futuro di Milinkovic-Savic : 'Io non ho messo in vendita Milinkovic, come in tutte le cose se arriveranno offerte indecenti si valuterà. Nell'interesse esclusivo del club, non ho mai ...

Lotito ed il commento al calendario della Lazio : subito il Napoli : Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato del calendario appena sorteggiato, i suoi uomini subito contro il Napoli “Io penso che chi ben comincia è a metà dell’opera, spero che la preparazione ci consenta di esprimerci al 100%, speriamo di partire con il piede giusto e dare soddisfazioni al tifoso”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, commenta la prima giornata del prossimo campionato di Serie A che ...

Lotito show sul mercato della Lazio : Immobile - Milinkovic-Savic ed il caso Felipe Anderson : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato delle mosse di mercato che il club laziale ha messo in atto in questa fase “Ci siamo prefissati un obiettivo, quello di crescere. Se riusciamo a ottenere risultati sportivi con una crescita economica facciamo contenti noi e tifosi”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di alcuni suoi calciatori in chiave calciomercato. “Immobile? A me risulta che non sia ...

Lazio - Lotito : 'Napoli e Juve alle prime giornate? Chi ben comincia è a metà dell'opera' : 'Speriamo che la preparazione ci consenta di esprimerci al 100% e di confrontarci alla pari con il Napoli - ha aggiunto Lotito, ospite negli studi di Sky Sport -. Con loro non abbiamo fatto bene lo ...