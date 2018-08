Lazio | Lotito contro Inzaghi | Te stai sempre a lamentà Video | esplode

Lotito-Inzaghi - la Lazio : 'Discussione che ci sta - ma è finita ad abbracci' : Arturo Diaconale , portavoce della Lazio , parma a RMC Sport , commentando la tesissima telefonata tra Lotito e Simone Inzaghi : 'Tanti casi nei confronti della Lazio in questo inizio di stagione. Sono tutte vicende gonfiate, vuote di particolari ...

Lazio - LOTITO CONTRO INZAGHI : "TE STAI SEMPRE A LAMENTÀ"/ Video - annunciate querele : "errata interpretazione" : LAZIO, LOTITO CONTRO INZAGHI: "Ti lamenti SEMPRE". Ultime notizie, Video rubato al presidente biancoceleste: sfuriata al tecnico dopo il ko col Napoli(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:20:00 GMT)

La sfuriata di Lotito al telefono con Inzaghi : "Te stai sempre a lamentà". La Lazio replica : "Errata interpretazione" : Claudio Lotito infuriato con Simone Inzaghi. Sul web circola un video, presto diventato virale, e che vede il patron della Lazio urlare al telefono in piena notte sotto la pioggia: "Te stai sempre a lamentare, di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre" le parole pronunciate da Lotito. L'interlocutore è il tecnico dei biancocelesti, citato più volte con il nome di battesimo. La litigata ripresa da un ...

Lazio - tensione Lotito contro Inzaghi : “Decido io - te stai sempre a lamentà” : tensione Lotito- Clamorosa tensione in casa Lazio tra il presidente Lotito e Simone Inzaghi. Come riportato da “Cittaceleste.it“, Lotito si è scagliato duramente contro il proprio allenatore al telefono. Uno sfogo totale che potrebbe avere delle ripercussioni sul futuro. Uno sfogo a pochi giorni dal match delicatissimo contro la Juventus. “TE stai sempre A LAMENTA'” […] L'articolo Lazio, tensione Lotito contro ...

Lazio - tensione Lotito contro Inzaghi : “Decido io - te stai sempre a lamentà” -VIDEO- : tensione Lotito- Clamorosa tensione in casa Lazio tra il presidente Lotito e Simone Inzaghi. Come riportato da “Cittaceleste.it“, Lotito si è scagliato duramente contro il proprio allenatore al telefono. Uno sfogo totale che potrebbe avere delle ripercussioni sul futuro. Uno sfogo a pochi giorni dal match delicatissimo contro la Juventus. “TE stai sempre A LAMENTA'” […] L'articolo Lazio, tensione Lotito contro ...

Lazio - Lotito contro Inzaghi : "Ti lamenti sempre"/ Video rubato al presidente : sfuriata al tecnico : Lazio, Lotito contro Inzaghi: "Ti lamenti sempre". Ultime notizie, Video rubato al presidente biancoceleste: sfuriata al tecnico dopo il ko col Napoli(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Lazio - la sfuriata di Lotito contro Simone Inzaghi : “Decido io - non tu. Ti stai sempre a lamentare di tutto” : “Decido io, non decidi tu”. E poi: “Ti stai sempre a lamentare di tutto”. La telefonata di Claudio Lotito è stata registrata casualmente (e di nascosto) da un balcone, mentre il presidente della Lazio se la prendeva col proprio allenatore, Simone Inzaghi. Durante la sfuriata, anche un riferimento al fratello, Filippo, che allena il Bologna. L'articolo Lazio, la sfuriata di Lotito contro Simone Inzaghi: “Decido io, ...

Clamoroso Lazio - Lotito attacca Inzaghi : alta tensione in casa biancoceleste [VIDEO] : Il ko all’esordio in campionato contro il Napoli potrebbe portare conseguenze in casa Lazio. Il presidente Claudio Lotito ha deciso di alzare la voce, il numero uno biancoceleste è stato intercettato mentre al telefono si scagliava contro Simone Inzaghi tra frasi ad alta voce e parolacce: “qui comando io”. Una telefonata “intercettata” casualmente e postata sui social, che sta facendo il giro del ...

Clamoroso Lazio - Lotito attacca Inzaghi : alta tensione in casa biancoceleste : Il ko all’esordio in campionato contro il Napoli potrebbe portare conseguenze in casa Lazio. Il presidente Claudio Lotito ha deciso di alzare la voce, il numero uno biancoceleste è stato intercettato mentre al telefono si scagliava contro Simone Inzaghi tra frasi ad alta voce e parolacce: “qui comando io”. Come riporta Cittaceleste.it, esiste un video con la sfuriata di Lotito: “Simone, decido io, non decidi te. Te ...

Lazio - furia Lotito contro Inzaghi : 'Ti lamenti sempre - decido io' : ROMA - Claudio Lotito si muove nervosamente e urla al telefono. Il destinatario sembra essere il suo allenatore Inzaghi. Una lite che non è passata inosservata e che qualcuno ha immortalato in un ...

Lazio - Lotito sfuriata ad Inzaghi : "Te stai sempre a lamentà" : Clima rovente in casa Lazio. Non bastavano la sconfitta col Napoli all'esordio, i tanti infortuni e la gara con la Juventus alle porte. A far salire la tensione contribuisce anche un video che in ...

Clamoroso Lazio - Lotito intercettato durante una lite con Inzaghi : “te stai a lamentà sempre!” [VIDEO] : Lazio, Lotito viene beccato durante una sfuriata al telefono con il tecnico Simone Inzaghi: il presidente a dir poco agitato “Te lo sto dicendo Simone, decido io, non decidi te. Voglio avere la certezza che chi sta male sta male, ti stai sempre a lamentare di tutto. Cominciamo a chiarire! E c’hai na squadra che vale dieci volte le altre…”. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato pizzicato durante un ...

Clamoroso Lazio - Lotito intercettato durante una lite con Inzaghi : “te stai a lamentà sempre!” : Lazio, Lotito viene beccato durante una sfuriata al telefono con il tecnico Simone Inzaghi: il presidente a dir poco agitato “Te lo sto dicendo Simone, decido io, non decidi te. Voglio avere la certezza che chi sta male sta male, ti stai sempre a lamentare di tutto. Cominciamo a chiarire! E c’hai na squadra che vale dieci volte le altre…”. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato pizzicato durante un ...

Lazio - Lotito rimprovera Inzaghi e va contro i furbetti che si davano malati : La misura era colma da tempo e così ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha sbottato al telefono contro il tecnico Simone Inzaghi.