Lavoro | boom assunzioni apprendisti

Lavoro - è boom assunzioni apprendisti : 10.40 Un rapporto di Confartigianato rivela "la crescita record" di assunzioni (283.030 giovani under 30) di apprendisti tra aprile 2017 e marzo 2018, pari al 20,2% in più rispetto al 2017. Dato che supera dell'11,4% le 254.000 assunzioni di giovani a tempo indeterminato avvenute nello stesso periodo. Dei nuovi apprendisti, 164.976 sono maschi e 118.054 femmine. Tra gennaio e maggio 2018 il numero dei nuovi contratti di apprendistato ha ...

Farmaci : boom in Europa per le “droghe intelligenti” per Lavoro o studio : Una ricerca pubblicata sull’International Journal of Drug Policy, ripreso da Nature online, ha rilevato un boom di Farmaci usati in modo improprio per potenziare l’attenzione, lo studio o le prestazioni sul lavoro: secondo un sondaggio condotto su decine di migliaia di persone in 15 nazioni nel mondo, il 14% ha dichiarato di aver utilizzato “smart drug“, o “‘droghe intelligenti” almeno una volta nei 12 ...

America First di Trump continua a creare Lavoro. Forte calo deficit per boom 'preventivo' export semi di soia : Il mercato del lavoro degli Stati Uniti conferma la propria solidità: nel mese di giugno, l'economia Usa ha creato 213.000 nuovi posti di lavoro, oltre i 200.000 stimati dal consensus. In rialzo, a sorpresa, il tasso di disoccupazione che, dopo essere precipitato al minimo degli ultimi 18 ...

Lavoro : Assindustria Venetocentro - approccio punitivo è boomerang : Padova, 3 lug. (AdnKronos) – Al nuovo Governo abbiamo offerto un’apertura di credito, ma con altrettanta chiarezza diciamo che l’approccio del cosiddetto ‘Decreto dignità”, con la stretta sui contratti a tempo determinato e la reintroduzione delle causali, rischia di essere un boomerang per i lavoratori e per le imprese. Il rischio è quello di azzerare una tendenza virtuosa che solo in Veneto ha visto nel ...

Lavoro : Assindustria Venetocentro - approccio punitivo è boomerang (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La ‘dignità’ di cui il decreto si fa impropriamente portavoce – prosegue Maria Cristina Piovesana, Presidente Vicario di Assindustria Venetocentro – punta a cancellare un percorso riformista, quello di Marco Biagi, di Tiziano Treu, di Maurizio Sacconi per citare solo alcuni, che ha portato a valorizzare e regolamentare tutte le forme di Lavoro, anche temporanee, che ...

Lavoro : Assindustria Venetocentro - approccio punitivo è boomerang (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “E in Italia gli occupati a tempo determinato sono molti meno rispetto ad altri Paesi avanzati dell’Europa: da noi il 15,4% mentre in Francia e Svezia sono il 16,9% e nei Paesi bassi il 21,8%. Tutti Paesi ad alto tasso di occupazione, molto superiore a quello italiano. è un Lavoro ‘degno’, crediamo, già da adesso e che ha dato opportunità a migliaia di persone”, ...

Roma - De Rossi già al Lavoro a Trigoria. Boom abbonamenti : In attesa che venerdì torni Di Francesco e inizino le visite mediche, prima del via lunedì al raduno ufficiale, oggi di fatto a Trigoria è iniziata la nuova stagione. E mentre i tifosi continuano ad ...