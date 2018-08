Lavare i piatti o sparecchiare | le insolite punizioni del Wolfsburg

«Depressione è anche non riuscire più a Lavare i piatti» : Immaginare che una persona depressa pianga in continuazione e abbia un’espressione triste è una semplificazione che non aiuta a comprendere la realtà. Che è molto più complessa. Una persona depressa, ad esempio, è anche quella che non dà a vedere la sua malattia, ma che non riesce più a occuparsi nemmeno delle attività più semplici. Lo ha spiegato Brittany Ernsperger, una mamma e blogger che ha postato, su Facebook, la foto della sua cucina, con ...