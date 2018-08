L’Aston Martin DB5 di James Bond torna | 25 esemplari da 3 | 5 milioni di euro l’uno

gqitalia

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Che cosa è la nostalgia? Secondo il dizionario è lo “stato d’animo corrispondente al desiderio pungente o al rimpianto malinconico di quanto è trascorso o lontano”. Quando invece si parla di auto, il discorso diventa molto più chiaro e solitamente si riduce a pensieri del tipo “Ma quanto sono più belle e affascinanti le auto d’epoca rispetto a quelle moderne?”. Prestazioni assolute a parte è una tesi difficile da confutare, soprattutto quando si hanno sotto gli occhi vetture pazzesche come la AstonDB5 degli anni Sessanta. Un’auto talmente famosa che in tantissimi non sanno nemmeno di che marca sia ma che identificano facilmente come “quella di”. In effetti il legame tra la coupé britannica e l’agente segreto al servizio di Sua Maestà è pressoché inscindibile. Il personaggio è nato a bordo della DB5 con Sean Connery e a dopo qualche anno di ...