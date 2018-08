Lampadina si rompe e l’aereo non parte | 140 passeggeri a terra

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Unadell’aereo sie 140 persone rimangono a: il volo Orio al Serio-Tenerife doveva partire lunedì alle 17:55, il check-in era stato effettuato, ma lanza è stata posticipata. I ritardi si sono sommati di ora in ora fino a questa mattina quando, due giorni dopo il previsto, il velivolo dovrebbe partire. Ieri mattina è stato comunicato aiche sarebbero partiti tra le 22:45 e mezzanotte: questa mattina ancora non si hanno certezze sull’imbarco. L'articolosie l’aereo non: 140Meteo Web.