L' addio social di Marchisio alla Juve | ' Sarà sempre parte di me'

Zaza saluta il Valencia - il messaggio social d’addio è carico di affetto e gratitudine : Simone Zaza saluta il Valencia ed i suoi tifosi, il messaggio d’affetto del nuovo attaccante del Torino alla squadra spagnola Simone Zaza nell’ultimo giorno di mercato è passato dal Valencia al Torino. Il calciatore italiano è tornato a giocare in Italia ed ha espresso il suo entusiasmo a riguardo (leggi qui). L’attaccante di Policoro però non dimenticherà mai l’anno e mezzo trascorso tra le fila della squadra ...

Tonelli saluta Napoli ed i napoletani - l’addio social del difensore : Lorenzo Tonelli dice addio al Napoli, il difensore centrale ringrazia i compagni ed i tifosi dell’affetto ricevuto nei due anni di permanenza nella città partenopea Lorenzo Tonelli, dopo due anni con la maglia del Napoli, è stato ceduto con la formula del prestito alla Sampdoria. Il calciatore, originario di Firenze, nonostante la relativamente breve permanenza nella città partenopea, si è legato ai suoi compagni d’avventura ed ...

Alonso dice addio alla F1 – Jorge Lorenzo commovente - Massa ironico : piovono messaggi sui social per Fernando : I messaggi social dei colleghi di Fernando Alonso dopo l’annuncio del suo addio alla F1-- Ieri l’annuncio della McLaren ha lasciato tutti fan della F1 senza parole: Fernando Alonso non sarà in griglia nella prossima stagione. Lo spagnolo non rimarrà probabilmente lontano dal mondo a quattro ruote: il suo futuro è inftti ancora da definire. In attesa di scoprire cosa farà Alonso, sui social sono piovuti messaggi per augurargli il ...

addio a Giuliano Mazzoleni : 'Punto di riferimento per i socialisti bergamaschi' : "Quando l'ho conosciuto, all'inizio degli anni '70, eravamo dei giovani che ci avvicinavamo alla politica e al consiglio comunale " ricorda l'ex europarlamentare socialista Pia Locatelli -. Eravamo ...

“addio Michael J. Fox” : la notizia circola sui social e indigna i fan : Una frase che aveva iniziato a circolare in rete nelle scorse ore e che racchiudeva un terribile notizia, rimbalzata tra lo spavento dei fan: l’annuncio della scomparsa di Michael J.Fox, attore simbolo della saga cinematografica Ritorno al Futuro che ancora oggi è ben scolpita nella mente degli appassionati di cinema di tutto il mondo. Poco dopo ecco però emergere la verità. La star, infatti, è ancora viva e vegeta e la notizia ...

“addio!”. Uomini e Donne : tra Mariano Catanzaro e Valentina e finita. Ma lui ‘esplode’ sui social : Niente da fare, per Mariano Catanzaro la possibilità di conoscere e vivere il vero amore è ancora una volta rimandata. Senza probabilmente un perché l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua corteggiatrice Valentina Pivati si sono lasciati. Ma non è chiaro come sia potuta finire la loro storia, non lo sanno neanche i due che hanno affidato i loro sentimenti più profondi a Instagram e ai cuori dei loro fan. Senza pero trovare una vera ...

Rick Genest è morto/ Lo Zombie Boy di Born This Way si è suicidato : l'addio di Lady Gaga sui social : Rick Genest è morto: lo Zombie Boy si è suicidato a 32 anni. Modello e artista tatuato, era il protagonista del video musicale Born This Way di Lady Gaga.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:49:00 GMT)

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta / Il falò dell'addio? La frecciatina sui social (Temptation Island 2018) : Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta sono tra le coppie rimaste in gioco a Temptation Island 2018. Martina ha baciato il single Andrew: come si concluderà il loro confronto?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:42:00 GMT)

addio a Sofia : sui social la 26enne raccontava la sua lotta contro il tumore - : Leggi Anche Choc nel mondo della musica: cosa ha il cantautore. Lontano dalle scene per 8 mesi e un grande silenzio: ora arriva la verità Nell'ultimo post che compare su Facebook, il 5 luglio, Sofia ...

Giada e Francesco - l'addio sui social dopo Temptation : i due si sarebbero separati : La quarta puntata di Temptation Island, in onda stasera in prime time su Canale 5, è molto attesa anche per il confronto al falò finale che ci sarà tra Giada e Francesco. dopo tre settimane di permanenza all'interno del villaggio delle tentazioni, i due si ritroveranno e avranno la possibilità di chiarirsi e capire come procedere: andare via insieme oppure uscire da soli. Le premesse non sembrano essere positive per questa coppia dato che, nel ...

Tina Turner - addio social al figlio suicida : 'Resterai il mio bambino' - : La star ha reso omaggio al primogenito Craig Raymond, 59 anni, morto lo scorso 4 luglio. Sul profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui lascia cadere una rosa in mare e ha scritto un messaggio ...

Popolari e socialisti addio - sovranisti primi nel prossimo Europarlamento : I sovranisti finiranno per prendersi anche il Parlamento europeo. Se va avanti così è una prospettiva tutt' altro che irreale. E fa quasi sorridere il fatto che gli eurocritici puntino ad avere il ...

Gossip U&D - Ida e Riccardo si sarebbero lasciati : l'addio della coppia sui social : Tra le coppie protagoniste di Temptation Island 2018 vi sono anche Ida e Riccardo, protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne. I due hanno deciso di mettersi in gioco sebbene il loro amore fosse nato da pochissimo tempo ed ecco che in queste settimane si sono trasferiti in Sardegna, dove sono state registrate le cinque nuove puntate di questa edizione. A quanto pare, però, le cose tra Ida e Riccardo non sarebbero andate nel migliore dei ...

