La Var è un aiuto per gli arbitri | sia usata sempre con umiltà

Il governo vede arriVare la tempesta : “Senza la Bce - possibile l’aiuto russo” : Su fronte gialloverde riecheggia il mantra della stabilità del governo come antidoto all’attacco speculativo che, assicurano tutti, sta per scatenarsi contro l’Italia. Sicuri? È certo, giurano. Salvini dice che saranno i «poteri forti» a colpire perché «vogliono fermare l’esperimento italiano» del cambiamento. Accadrà in autunno, si prevede, ma l’e...

Boss Doms fermato con 2 grammi di sostanze - chiede aiuto per troVare nuova erba (VIDEO) : Spiacevole imprevisto per Boss Doms, ieri sera, all'aeroporto di Lamezia Terme, il noto deejay e producer di Achille Lauro è stato, infatti, fermato dagli uomini della Guardia di Finanza in servizio nello scalo calabrese, dopo essere stato segnalato dai cani di un'unita' cinofila per presunto possesso di sostanze stupefacenti. La conseguente perquisizione, stando a quanto documentato in prima persona dall'artista nelle sue Instagram Stories, ...