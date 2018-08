La triste fine di Tim Burton

Sophie Turner triste per la fine de Il Trono di Spade : “Dire addio a Sansa Stark è come morire” : Le riprese de Il Trono di Spade si sono ufficialmente concluse, e ora si attende solo il debutto dell'ottava e ultima stagione. In un'esclusiva intervista a Digital Spy, Sophie Turner ha raccontato il suo doloroso addio alla serie e, soprattutto, al personaggio che ha interpretato per otto anni. Certo, mancano ancora sei episodi prima di di salutare lo show fantasy, ma è impossibile non commuoversi di fronte le parole della giovane ...

Dopo la fine dell'amore con Al Bano - la Lecciso parla della sua nuova vita : "Sono triste " : Dopo la fine della sua storia d'amore con Al Bano Carrisi durata 18 anni, Loredana Lecciso racconta come è la sua nuova vita . La bella pugliese confida a Un Giorno da Pecora di essere single e di non ...

Per il Pd massacro in Toscana E' l'effetto di Renzi e Boschi La triste fine del Giglio Magico : Ballottaggi catastrofici per il Partito Democratico, specie nelle roccheforti emiliane storicamente "rosse" e in quelle toscane. I dem perdono a Massa, Pisa e Siena in particolare. Dati attesissimi per verificare quanto abbiano inciso le querelle Montepaschi e Banca Etruria Segui su affaritaliani.it