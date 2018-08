La tecnologia che ti rende protagonista del tuo porno preferito

Torino-Roma - polemiche su Var. Iago Falque : 'tecnologia a volte toglie' - : 'Il Var a volte dà, altre toglie come in questo caso', ha ammesso a Sky Sport. 'Ho esultato perché non pensavo ci fosse il fuorigioco'. Sul contestato episodio del penalty non concesso, il giocatore ...

La tecnologia può evitare che si ripeta la tragedia di Genova? La soluzione di due startup italiane : Le tecnologie per monitorare ponti, viadotti e infrastrutture ci sono, sono all'avanguardia e potrebbero aiutare gli ingegneri a prevenire tragedie come quella successa a Genova. Alcune sono state ...

Crollo ponte Genova - l'ingegnere che lanciò l'allarme : "Rischio noto da anni - tecnologia fallimentare". Il ponte inaugurato nel '67 : Una storia travagliata quella del ponte Morandi a Genova inaugurato nel 1967, fatta di polemiche. "Il Viadotto Morandi ha presentato fin da subito diversi aspetti problematici, oltre l'aumento dei ...

tecnologia : Google traccia i vostri movimenti - che vi piaccia o meno : Google vuole sapere dove andiamo al punto da registrare i nostri movimenti anche con l’esplicita richiesta di non farlo. Un’indagine dell’Associated Press, confermata da esperti d’informatica, ha svelato che molti servizi di Google su dispositivi Android e iPhone conservano i dati sulla posizione anche nel caso in cui ci sia un’impostazione sulla privacy che vieta a Google di farlo. Google chiede sempre il permesso di usare le informazioni sulla ...

Device per l'estate : ecco che la tecnologia vuole accompagnarci anche in ferie : l'estate è l'occasione giusta per prenderci un po' di meritata vacanza, e per dire " anche se solo temporaneamente " addio al lavoro o allo studio. Ma è anche un periodo dell'anno che ci obbliga a non ...

Gruppo Sapa sul podio con Ford - la tecnologia italiana che primeggia negli Usa : DETROIT - Quando si dice che il 'made in Italy' tira. Facile parlare di auto, più complicato raccontare della filiera dei fornitori. Tutta quella serie di aziende che partecipano...

tecnologia - prepariamoci a dire Addio agli Auricolari : arriva “cerotto smart” che porta voci e suoni sulla pelle : Gli Auricolari si preparano ad andare in pensione, sostituiti da cerotti ‘smart’ che riproducono e registrano suoni e voci a fior di pelle, rimpiazzando cosi’ altoparlanti e microfoni. Descritti sulla rivista Science Advances, sono stati realizzati con nanomembrane trasparenti e flessibili nei laboratori del National Institute of Science and Technology di Ulsan, in Corea del Sud. In futuro potrebbero diventare ausili per i ...

Dimon crede in tecnologia blockchain. Intanto WSJ parla di casi manipolazione criptovalute con schema 'dump and pump' : In un'intervista rilasciata all'Harvard Business Review, il numero uno di JP Morgan, l'amministratore delegato Jamie Dimon, ha detto la sua sulle criptovalute come il Bitcoin, rilasciando commenti ...

Altro che complottisti. L’incredibile ottimismo di Bjork su tecnologia e natura : Roma. Qualcuno invecchia male. Per esempio Billy Corgan, che dopo aver fondato gli Smashing Pumpkins, cioè dopo aver riempito di drammi e cupezza i nostri anni Novanta (“Mellon Collie and the Infinite Sadness” è uscito nel 1995), si è trasformato nel campione dei complottisti: crede nei rettiliani c

Nanocat - la nanotecnologia con ambizioni spaziali : un progetto che punta alla realizzazione di un catodo innovativo : Dalle piattaforme per l’osservazione della Terra, alle costellazioni per telecomunicazioni pensate per una copertura internet globale, tutti i satelliti artificiali richiedono a bordo una fonte di propulsione che consenta di effettuare manovre necessarie come compensazione della resistenza atmosferica, inserimento orbitale, smaltimento del satellite a fine vita. In tal senso – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – i propulsori ...

Porsche Design Huawei Mate RS - il lusso della tecnologia : la prova di GQ : Per parecchi anni, il concetto di telefono cellulare di lusso ha fatto rima con Vertu, il brand britannico che di fatto incapsulava dei semplicissimi Nokia in involucri così esplicitamente preziosi da precipitare fin troppo spesso nel too much. Qualche mese fa invece la cover “Tesla” a ricarica solare per un iPhone X che ti costa 4 volte l’originale; la produce la russa CAviar Di tutt’altra pasta è fatta invece la collaborazione che lega Porsche ...

tecnologia - da ricerche Infn e Cern nuove opportunità per startup : Roma, 18 lug., askanews, - Usufruire delle tecnologie sviluppate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e dal Cern di Ginevra ora è un'opportunità concreta per molte imprese, spin-off e piccole ...

tecnologia - anche Uquido parteciperà al Campus Party di Milano : anche Uquido parteciperà alla seconda edizione del Campus Party di Milano. La software house fondata nel 2010 sarà protagonista di tre incontri dedicati alla "extended reality", tra applicazioni, potenzialità, trucchi, prospettive e opportunità professionali. Appuntamento a Rho Fiera per venerdì 20

Terremoto : ENEA sperimenta tecnologia innovativa che individua beni culturali a rischio crollo : individuare le porzioni di monumenti più fragili e a rischio crollo o le parti di un affresco più degradate e soggette a distacco, per metterle in sicurezza prima che una scossa sismica si verifichi. Oggi è possibile grazie al “moto magnificato”, una tecnologia innovativa utilizzata dall’ENEA per la prima volta al mondo sul patrimonio culturale, in grado di prevedere il comportamento degli edifici o delle strutture, prima di un Terremoto. In ...