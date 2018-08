La sfuriata di Lotito al telefono con Inzaghi | Te stai sempre a lamentà La

Lazio - la sfuriata di Lotito contro Simone Inzaghi : “Decido io - non tu. Ti stai sempre a lamentare di tutto” : “Decido io, non decidi tu”. E poi: “Ti stai sempre a lamentare di tutto”. La telefonata di Claudio Lotito è stata registrata casualmente (e di nascosto) da un balcone, mentre il presidente della Lazio se la prendeva col proprio allenatore, Simone Inzaghi . Durante la sfuriata , anche un riferimento al fratello, Filippo, che allena il Bologna. L'articolo Lazio , la sfuriata di Lotito contro Simone Inzaghi : “Decido io, ...

