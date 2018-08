La Serie A Tim entra in campo con ‘Genova nel cuore’ | la maglia per la seconda giornata

La Serie A omaggia le vittime : sulle maglie la scritta “Genova nel Cuore” : In occasione della seconda giornata di campionato tutte le squadre di Serie A e gli ufficiali di gara scenderanno in campo con una maglia con la scritta "Genova nel cuore" L'articolo La Serie A omaggia le vittime: sulle maglie la scritta “Genova nel Cuore” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NAVE DICIOTTI - 177 MIGRANTI/ Ultime notizie - Salvini contro Saviano : "Estate finisce e tornano le sue fesSerie" : NAVE DICIOTTI a Catania: Toninielli, "oggi forse soluzione per 177 MIGRANTI a bordo". Viminale smentisce, Salvini “serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:18:00 GMT)

De Laurentiis sul Bari / Ultime notizie : "Riporterò i galletti in Serie A il più presto possibile" : De Laurentiis sul Bari, Ultime notizie: il nuovo proprietario della squadra pugliese promette di lottare per riportarla il più in fretta possibile in Serie A. (Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:30:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Under 23 Cuneo : quote - ultime novità live (Coppa Italia Serie C) : Probabili formazioni Juventus Under 23 Cuneo: quote, le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Primo undici da schierare per Mauro Zironelli, allenatore dei bianconeri(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 07:02:00 GMT)

Gomorra 4 sarà l’ultima stagione della Serie? Per Salvatore Esposito “può continuare all’infinito” : Per l'interprete di Genny Savastano, Gomorra 4 non sarà necessariamente l'ultima stagione della serie. D'altronde Sky ha già fatto sapere fin dallo scorso anno di pensare ad un quinto capitolo della saga camorristica nata da un soggetto di Roberto Saviano e ispirata al suo omonimo best seller. Ma Salvatore Esposito va oltre: per l'interprete dell'erede dell'impero dei Savastano Gomorra potrebbe andare avanti per anni, potenzialmente ...

La Serie A TIM sarà presente in FIFA 19 : Il campionato di calcio italiano ha preso il via da pochissimo e, quella che vi riportiamo, probabilmente è una notizia che apprezzeranno i tantissimi giocatori in attesa di FIFA 19.Infatti, come riportato dai colleghi di VG247, EA e la Lega di Serie A del nostro campionato hanno siglato un accordo grazie al quale la Serie A TIM comparirà in FIFA 19.Questo significa che i loghi sulle divise, il pallone ufficiale, il trofeo saranno presenti nel ...

EA Sports FIFA 19 - torna la Serie A TIM : FIFA 19 – La Lega Serie A annuncia ufficialmente che la Serie A TIM sarà presente in FIFA 19. La nuova edizione del simulatore calcistico più celebre al mondo offrirà ai suoi fan un’esperienza ancora più autentica del campionato italiano, grazie alla personalizzazione degli elementi in-game: il logo ufficiale, i loghi sulle divise, il trofeo ed il pallone ufficiale saranno disponibili per la nuova stagione della massima Serie, che ...

Serie A - la battaglia salvezza è già iniziata : acuto della Spal - ottima Empoli - che delusione il Bologna di Inzaghi : Serata vivace in Serie A per quanto concerne la corsa salvezza, con diversi club impegnati in scontri che potrebbero essere definiti già “diretti” E’ stata una serata ‘dedicata’ alla corsa salvezza in Serie A. Ancora le dinamiche del campionato sono da definire, ma orientativamente si conoscono i nomi dei club che dovranno sudare per spuntarla nella bagarre in coda alla classifica. Quest’oggi, parlando ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Sassuolo Inter : quote e ultime novità live. Sfida tra volti nuovi (1^ giornata - Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Sassuolo Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Nainggolan in dubbio, Spalletti valuta la titolarità di Lautaro Martinez(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Probabili formazioni/ Torino Roma : quote. Attenzione a Olsen. Le ultime novità live (1^ giornata Serie A) : Probabili formazioni Torino Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I giallorossi si presentano con Cristante e Pastore da mezzali al fianco di De Rossi(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Ultimo - L'occhio di falco - Serie TV con Raoul Bova/ Anticipazioni prima puntata 19 Agosto (Replica) : Ultimo, L'occhio di falco: la serie TV con Raoul Bova, torna in replica su Canale 5. Ecco di che parla il nuovo capitolo e tutte le prime Anticipazioni sulla trama in onda oggi.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:33:00 GMT)

Probabili formazioni/ Sassuolo Inter : quote - le ultime novità live (Serie A - 1^ giornata) : Probabili formazioni Sassuolo Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Nainggolan in dubbio, Spalletti valuta la titolarità di Lautaro Martinez(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 07:23:00 GMT)

Probabili formazioni/ Torino Roma : quote - le ultime novità live (Serie A - 1^ giornata) : Probabili formazioni Torino Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I giallorossi si presentano con Cristante e Pastore da mezzali al fianco di De Rossi(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 05:09:00 GMT)

Serie A Tim - nuove sigle per la stagione 2018/19 (video) : Nuova stagione calcistica e nuovo volto per la Serie A Tim che riparte con alcune novità da domani, sabato 18 agosto 2018. Lo sponsor ufficiale del massimo campionato di calcio italiano con Lega Serie A danno il via alle nuove sigle che introdurranno le partite dei prossimi 9 mesi e quindi, i programmi televisivi che si occuperanno del torneo.Un primo cambio riguarda il logo, al centro della quale è visibile una grande A che contrassegna la ...