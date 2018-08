La morte di Vincino | il cuore della satira

gqitalia

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Irriverenza, trasgressione e immediatezza sono alcune fra le note che caratterizzano la produzione artistica del vignettista, pseudonimo di Vincenzo Gallo, un genio dissacrante dal tratto informale ispirato dallo stile grezzo e in apparenza infantile di Reiser, suo degno modello francese. Non a caso si tratta di due autentici silenimatita capaci di non scendere a compromessi ponendo freni alla propria ispirazione satirica. Reiser nell’epoca d’oro di Charlie Hebdo fino alla suaavvenuta nel 1983 econ il Male di cui fu lui stesso tra i fondatori nel 1977, hanno saputo spingere oltre i limiticorrettezza e del senso comune lafacendosi specchio di un’epoca. Entrambi hanno creato uno stile personale in cui l’essenza dei loro contenuti è rappresentata da un modo di disegnare in cui è riconoscibile l’intenzione di non ingabbiare mai l’energia ...