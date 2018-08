La moda del notch è già al capolinea | Dal 2019 inversione di tendenza

Palma di Maiorca - 23enne precipita dal 12esimo piano : “Vittima della moda del balconing” : Il fenomeno del cosiddetto “balconing”, esploso ormai da qualche estate, sembra aver fatto un’altra vittima in Spagna. Un giovane tedesco lunedì sera si è appeso penzoloni dalla ringhiera del dodicesimo piano dell’hotel in cui alloggiava e, dopo aver fatto alcune flessioni, è precipitato nel vuoto.Continua a leggere

Battlefield 5 : la modalità battle royale del gioco non sarà realizzata da DICE : Siamo tutti curiosi di sapere qualcosa sulla fatidica modalità battle royale, volenti o nolenti infatti questa è la moda del momenti e le leggi del mercato vogliono che anche i titoli più blasonati si debbano conformare ad una modalità che da sola ha fatto la fortuna di interi titoli.Ebbene arriva la conferma che il battle royale di battlefield 5, oltre che non disponibile al momento de lancio (sarà lanciata successivamente con un aggiornamento) ...

FIFA 19 : EA Sports presenta i tre protagonisti della nuova modalità Il Viaggio : Campioni : Come già sapevamo, la modalità Il Viaggio tornerà in FIFA 19 con il nuovo capitolo "Campioni", che vedrà il protagonista Alex Hunter esordire tra le file del Real Madrid dopo una carriera fatta di alti e bassi.Attraverso un comunicato stampa diramato oggi, EA Sports ha annunciato che quella di Hunter sarà solo una delle tre carriere che saremo chiamati a vivere in FIFA 19. Saranno infatti giocabili le storie di Kim Hunter, sorellastra di Alex ...

Call of Duty Black Ops 4 : ecco quando inizierà la beta della modalità Blackout su Xbox One e PC : Treyarch ha rivelato quando arriverà la beta della modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 su PC e Xbox One. Come segnala Dualshockers, l'attesa modalità battle royale sarà disponibile in fase beta sulle due piattaforme il prossimo 14 settembre.Non sappiamo molto della beta di Blackout, sappiamo solo che includerà versioni Solo, Duo e Quads di Battle Royale e che mostrerà personaggi, armi e mappe basate su giochi precedenti della serie ...

moda : compri - ti fai un selfie - rendi il giorno dopo. Il boom dello shopping per Instagram : compri un vestito nuovo, lo indossi giusto per un selfie su Instagram e poi lo restituisci. Secondo una ricerca di Barclaycard, il 10% degli inglesi acquista abiti nuovi solo per farsi una foto sui social media. E poi li restituisce. Nel campione tra 35 e 44 anni, la percentuale sale al 17% degli intervistati. È l’ultimo capitolo di una antica tradizione, quella del comprarsi un vestito giusto per una serata, indossarlo nascondendo per bene le ...

MIMMO TUCCILLO : LA SUA moda AD ARENA DEL MARE DI SAPRI : Ad aprire la serie di spettacoli ci sarà il grande concerto di Nino D'Angelo il 20 Agosto e a seguire il giorno dopo sullo stesso palco il grande evento di MODA sotto le stelle dove sfileranno i ...

Gen Z Yellow : il nuovo colore che ha conquistato il mondo della moda : I giovani nati in questo periodo si trovano tra la pressione di un mondo con tanti problemi a livello politico ed economico e la costante ricerca di un fuga creativa e positiva da questo contesto. Un ...

Ponte Morandi - costi benefici e modalità della revoca ad Autostrade. Ma gli accordi siglati con i concessionari sono top secret : Lo Stato dovrà sborsare circa 20 miliardi di euro per togliere ad Autostrade per l’Italia di Atlantia del gruppo Benetton la concessione per la gestione di metà della rete autostradale nazionale, 3mila chilometri su 6mila totali. A quel punto la stessa concessione potrà essere messa a gara e affidata a chi offrirà le condizioni migliori sia dal punto di vista economico sia gestionale. Non è escluso che lo Stato intenda riprendersi la ...

Fortnite : all'interno dei file della patch 5.21 sarebbe stata scoperta la nuova modalità a tempo limitato "Velocity" : Come saprete, nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato la nuova patch 5.21 per il popolare Fortnite, un update che ha portato con sé interessanti novità ma, purtroppo, anche qualche problema tecnico stando ai numerosi crash riscontrati.In seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento, i dataminer si sono messi subito in azione scoprendo una possibile nuova modalità a tempo limitato.Si tratterebbe della LTM "Velocity" che, come riporta ...

Shadow of the Tomb Raider : Svelati gli Stili di Gioco della modalità Nuovo Gioco + : Eidos Montreal e Square Enix annunciano ufficialmente che in Shadow of the Tomb Raider sarà presente la modalità Nuovo Gioco +, la quale includerà 3 differenti Stili di Gioco, a seguire i dettagli in Anteprima. Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a consultare il nostro articolo Shadow of the Tomb Raider: Tanti dettagli in ANTEPRIMA, dove al suo interno troverete nuove e interessanti ...

Georgina Rodriguez sul terrazzo della sua nuova villa - l’outfit da urlo è un regalo di un marchio di moda! [GALLERY] : Georgina Rodriguez dal terrazzo della sua nuova villa torinese con un outfit da invidia, lo scatto della fidanzata di Cristiano Ronaldo che ha fatto incetta di like La prima foto di Georgina Rodriguez dal terrazzo della sua nuova villa torinese è con un outfit firmato Balmain. Dopo lo shopping di lusso fatto a Milano qualche giorno fa insieme a Cristiano Ronaldo (vedi qui), alla meravigliosa modella spagnola è arrivato un regalo ...

Call of Duty Black Ops 4 : ecco quando avrà inizio la beta della modalità Blackout : Le notizie riportate ieri, a quanto pare, si sono rivelate veritiere. Sono, infatti, giunte interessanti novità per Call of Duty Black Ops 4: Treyarch e Activision hanno annunciato la data per l'inizio della beta di Blackout, la modalità battle royale del nuovo sparatutto.Come segnala Dualshockers, la beta inizierà il 10 settembre e sarà disponibile prima su PlayStation 4. Al momento sappiamo solo che arriverà anche su altre piattaforme, ma non ...

Ciminnisi : Soddisfazione per la giornata delle vittime della mafia e per l'assegnazione di un immobile in comodato d'uso all'Associazione ... : "Non posso che esprimere Soddisfazione per l'istituzione di una giornata per ricordare le vittime della mafia e della criminalità organizzata, in Sicilia, come da richiesta di una delegazione di ...

Capri - stuprata nella suite di un hotel di lusso manager dell'alta moda francese : Era in una suite di un hotel di lusso a Capri. La donna che ha denunciato la violenza sessuale, secondo quanto scrive Il Mattino, è una manager dell'alta moda francese. Ha 33 anni e in commissariato ha messo a verbale che un uomo, cittadino americano, l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale contro la sua volontà. I fatti risalgono a venti giorni fa ma solo oggi è trapelata la notizia. L'americano accusato dello stupro è già tornato in patria ...