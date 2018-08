«La mia relazione è finita» Da dove si ricomincia?

vanityfair

: La mia relazione con M. è iniziata con due libri. Leggendo quei libri ho iniziato a capire quanto fossi innamorato… - sonoallometrico : La mia relazione con M. è iniziata con due libri. Leggendo quei libri ho iniziato a capire quanto fossi innamorato… - saraxjdb : @citrepiotta Una mia amica del 98 si è sposata l’anno scorso (matrimonio combinato), una mia amica del 97 un anno f… - giusy_viola : @MarcCeras Rimango della mia idea... bisogna avere la mente libera x affrontare una nuova relazione -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) La coppia ha funzionato bene per molto tempo. Mesi e anni passati a supportarsi e sopportarsi, una routine che si è creata nel tempo, magari una casa, un cane, un figlio. Nel tempo però qualcosa ha cominciato ad andare storto: uno sguardo in meno, qualche parola dolce mancata, l’assenza, l’interesse che cala e poi? La peggiore delle conseguenze di una crisi: l’indifferenza. Quando arriva lo sguardo vacuo e disinteressato, gli occhi che si dirigono solo verso l’esterno della vostra casa e la sensazione di vuoto allora scatta il campanello d’allarme. In realtà, il pericolo era già nell’aria da tempo ma spesso è solo quando il danno è irrimediabile che si riesce a guardare in faccia la realtà. Non esiste via d’uscita, non rimane altro che fare le valige e dividere le strade che, da quel momento, diventano parallele. Nessuna vittima o carnefice, esistono solo due persone che, seppur in modo ...