La follia di statalizzare Rischiamo di beccarci 50 miliardi di debiti

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Tornare agli spensierati "90 Special" (copyright di Nicola Savino) con lo Stato signore e amministratore di compagnie aeree, autostrade, telecomunicazioni e servizi pubblici, metterebbe le ali al gigantesco debito che pesa sulle spalle degli italiani per 2327di euro, pari al 132% del Prodotto interno lordo. Solo la Grecia in Europa fa peggio. E con la ventilata ondata di nazionalizzazioni l'Italia salirebbe vicino al 180% di rapporto debito/Pil di Atene.Le attività che, a vario titolo, sono entrate nell'orbita del governo porterebbero in "dote" a Roma, in caso di nazionalizzazione, non meno di 50di solicome prima e prudenziale stima (molto dipenderebbe poi dal perimetro delle attività da riportare in mano statale). Senza considerare gli ulteriori costi e le compensazioni da riconoscere ai soci delle aziende che, nel corso degli ultimi venticinque anni, sono ...