La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato | squadra giovane e di talento con

La stagione della Fiorentina non è ancora iniziata, la squadra di Pioli non è scesa in campo per via del rinvio della partita conto la Sampdoria in seguito alla tragedia che ha sconvolto Genova con il crollo del Ponte Morandi. La Fiorentina viola continua la preparazione in vista del primo appuntamento, di fronte il Chievo in una partita che può regalare soddisfazioni. La dirigenza si è mossa molto bene sul mercato, in porta Lafont promette bene, la difesa è stata confermata, Dabo e Gerson per il centrocampo possono portare al salto di qualità, in attacco le conferme di Simeone e Chiesa non sono da sottovalutare, in più l'arrivo di Pjaca promette spettacolo. Attesa anche per vedere all'opera Mirallas. Insomma una Fiorentina competitiva che proverà ad entusiasmante con Davide Astori sempre nel cuore.