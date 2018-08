La figlia di Al Bano e Romina in bikini su Instagram ma per i fan è troppo magra

dilei

: Jasmine Carrisi rifatta? Prime polemiche sulla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso - #Jasmine #Carrisi #rifatta?… - zazoomblog : Jasmine Carrisi rifatta? Prime polemiche sulla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso - #Jasmine #Carrisi #rifatta?… - carmenFashionCr : Jasmine Carrisi rifatta? Prime polemiche sulla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso - snagherone2 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Mentre l’amore fra Alsembra rifiorito,Jr,della coppia, preoccupa i fan su. La giovane ha postato una foto in, scatenando i commenti dei follower, preoccupati per la sua eccessiva magrezza. L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi ha sempre sfoggiato un fisico burroso e tutto curve, ma nell’ultimo periodo è apparsa molto piùe con diversi chili in meno. Una trasformazione che non è fuggita ai fan di Al, che immediatamente hanno parlato dello spettro dell’anoressia. In realtàJr sta bene, semplicemente ha dovuto cambiare la sua dieta per evitare le spiacevoli conseguenze di un’allergia al nichel, diagnosticata da qualche mese. Oggi ladella coppia di Felicità mangia solamente riso in bianco e zucchine bollite, questo l’ha portata a perdere molti chili, ma a sentirsi ...