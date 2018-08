La crescita frena | i conti del governo Conte non tornano

Italia - crescita frena in secondo trimestre - picco ripresa ormai... : L'economia Italiana ha rallentato il proprio ritmo di crescita nel secondo trimestre, mostrando la dinamica congiunturale più debole da un anno e mezzo e lasciandosi alle spalle la fase più brillante ...

USA - manifattura in lieve crescita. Frena settore terziario : Teleborsa, - L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver accelerato il passo a luglio. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55,5 punti rispetto ...

Tria al G20 : se la crescita frena - anche il programma di governo rallenta : Il ministro dell'Economia al summit di Buenos Aires: l'esecutivo lavora entro quei i limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità

In frenata la crescita della spesa delle famiglie per beni extra-alimentari : La ripresa dei consumi non alimentari iniziata 3 anni fa è proseguita anche nel 2017, ma con un passo più lento, riferisce l’edizione 2018 dell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy, lo studio annuale condotto in...

Dl dignità - Confindustria : frena investimenti e limita la crescita : Roma, 18 lug., askanews, - Il decreto dignità, 'pur perseguendo obiettivi condivisibili, tra cui il contrasto all'abuso dei contratti flessibili e alle delocalizzazioni selvagge, contiene misure e ...

Confindustria contro il Decreto Dignità : frena crescita e lavoro - "correggere la brusca retromarcia sulle riforme" : "Occorrerebbe evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati, assicurare stabilità e certezza al quadro regolatorio e non alimentare aspettative negative da parte degli operatori economici". In estrema sintesi, quindi, per Confindustria il Decreto Dignità frena la crescita e il lavoro. "A nostro giudizio l'esame parlamentare può e deve rappresentare l'occasione per approvare alcuni correttivi volti a garantire ...

Il sentiero stretto della crescita Anche il Fmi abbassa le stime Prestiti più cari frenano la domanda : Dopo Banca d'Italia, Confindustria e Commissione Ue, Anche il Fondo monetario internazionale e l'Ufficio parlamentare di bilancio abbassano le stime di crescita del Pil italiano per il 2018 e il 2019. Per tutti i previsori a pesare è un mix di fattori di rischio sia interni, legati all'impatto sui conti pubblici delle misure promesse in campagna elettorale da Lega e M5S Segui su affaritaliani.it

Confcommercio stima crescita nulla nel II trim - rischio frenata : Roma, 12 lug., askanews, - crescita economica al palo in Italia nel secondo trimestre e in avvio del terzo, a luglio, secondo il rapporto mensile sulla congiuntura elaborato dalla Confcommercio. I ...

L'Istat frena sulle stime di crescita : Il Pil del nostro paese cresce a ritmi contenuti, segnala l'Isituto di Statistica nell'ultimo bollettino mensile. L'Italia vive un momento di debolezza nell'attività mainifatturiera e un calo di ...

Pil - frena ancora la crescita dell'economia : ROMA In Italia si prospetta 'una nuova decelerazione, consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia'. Lo rileva l'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. 'La crescita dell'area euro sottolinea l'Istat rallenta ma continua il processo di riduzione della disoccupazione. In Italia prosegue la fase di debolezza dell'attivita' ...

Istat : la crescita frena ancora ma sale l'occupazione : Lo rileva l'Istituto di statistiche nell'ultima nota mensile, in cui conferma il rafforzamento del mercato del lavoro - "L'andamento economico evidenzia una nuova decelerazione, consolidando uno ...