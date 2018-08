La compositrice della colonna sonora di Assassin' s Creed Origins lavorerà su quella di

eurogamer

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Bioware ha annunciato oggi tramite un post su Twitter che Sarah Schachner curerà lain Anthem, l'autrice ha precedentemente lavorato su Call of Duty: Infinite Warfare, e specialmente su's, da molti considerato come il capitolo con la migliore.Come riporta Gamingbolt, per quelli che sono curiosi di sapere che "direzione" avrà ladi Anthem, Bioware ha già provveduto a rilasciare Valor tramite Twitter il main theme del gioco. Al momento si tratta di una piccola clip, ma per lo meno fornisce un'idea del tipo di sound che troveremo nel gioco. Da questo punto di vista la compagnia non ha mai deluso, infatti tutti i titoli Bioware possono vantare unaa dir poco epica, affiancata ovviamente ad un comparto narrativo di tutto rispetto.Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Anthem sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox ...