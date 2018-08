Koulibaly e il tema razzismo | “a Napoli mi hanno accolto senza pregiudizi ma in Italia

sportfair

: Kalidou non è solo un grande campione, ma anche un ragazzo d'oro! Leggete queste sue parole sul tema del razzismo… - RafAuriemma : Kalidou non è solo un grande campione, ma anche un ragazzo d'oro! Leggete queste sue parole sul tema del razzismo… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Kalidou, difensore del, è tornato ad affrontare latica del: il senegalese ha spiegato di aver sentito cori razzisti in gran parte d’, ma mai nella città partenopea Intervistato ai microfoni di Luna TV, Kalidouè tornato ad affrontare latica del. Il difensore centrale senegalese, ormai da diversi anni al, ha spiegato di non essere mai stato vittima di alcun tipo di discriminazione nella città partenopea che l’hafavorevolmente. In altri stadi d’però,è spesso stato vittima di: “non voglio dirlo perché sono qui, ma è la realtà. Quando sono arrivato qui non ho mai avuto problemi di, la città è accogliente e mi ha aiutato a crescere insieme alla mia famiglia. Mio figlio sta benissimo a scuola, si vede che la società è accogliente eè ...