Kia - Ceed GT e ProCeed in pista al Ring

(Di mercoledì 22 agosto 2018) I collaudatori della Kia hanno portato inal Nürburgi prototipi di due future evoluzioni dell'odierna, la sportiva GT e la shooting brake Pro. In entrambi i casi non si tratta dei primi avvistamenti in assoluto: già negli scorsi mesi, infatti, alcuni esemplari delle due vetture erano stati immortalati mentre erano impegnati nei primi test su strada. Sportività quotidiana. La versione GT della cinque porte sarà pensata per quei clienti in cerca di un'auto dinamica ma non estrema, una sportiva da poter utilizzare tutti i giorni. Per questo motivo la hatchback sarà aggiornata con un nuovo assetto e con dettagli estetici più aggressivi, a partire dai paraurti fino ad arrivare al doppio terminale di scarico e allo spoiler posteriore. Dentro al cofano sarà presente quello che potrebbe diventare il propulsore più potente della gamma: per il momento non sono trapelate ...