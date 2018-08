Ken il Guerriero – la Leggenda di Hokuto torna al cinema per un evento speciale

nerdgate

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Ken ilsta per rire sul grande schermo in occasione del 35° anniversario dalla nascita di questache ha segnato intere generazioni. Il film Ken il– ladisarà nelle sale esclusivamente il 25 e il 26 Settembre 2018 grazie ad Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime,tografica e Home Video della società. Qui di seguito trovate il poster ufficiale dell’. Le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, uccidendo ogni forma di vita al di fuori di quella umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate, cercano di nascondersi dalla furia del malvagio Sauzer, sacro imperatore della scuola di Nanto, e pregano che arrivi un nuovo salvatore, che riporti la pace nel mondo e metta fine alla paura. A proteggere i poveri e gli indifesi è Kenshiro, erede ...