Ken il Guerriero – la Leggenda di Hokuto torna al cinema per un evento speciale

Per il 35° anniversario Ken il Guerriero arriva al cinema : per i bambini di allora (e per quelli di oggi) : 1983-1987 - Trentacinque anni sono lunghi, sebbene in Italia, l'esordio di Ken il Guerriero sia arrivato un po' più tardi (era il 1987) e - se così possiamo dire - in un'epoca in cui la censura, se c'era, aveva altro a cui pensare. Ken prende vita nel lontano 1983, per mano di Tetsuo Hara e Buronson; e dal manga vengono prodotte due serie animate di successo (questo per parlare delle cose, ovviamente, note). Negli anni '80 l'Italia ...