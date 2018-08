Juventus | in Inghilterra sono certi | Pogba ritornerà in Italia

Dall'Inghilterra : 'Raiola spinge Pogba a Barcellona'. Juventus alla finestra : Ecco che in questa situazione ogni gesto o parola può diventare importante o causare tensioni e voci, come il fatto - riportato dal 'Daily Mail' - che il 25enne francese fresco campione del mondo al ...

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : tre operazioni in uscita ed una in entrata [NOMI e DETTAGLI] : 1/5 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - i bianconeri tremano : la minaccia arriva dall’Inghilterra : Cristiano Ronaldo alla Juventus? La minaccia per i bianconeri arriva dall’Inghiterra: il Manchester United pronto al rilancio per il portoghese Il Manchester United tenta il blitz per riportare in Premier Cristiano Ronaldo. E’ quanto sostiene oggi il quotidiano britannico ‘The Sun’ secondo il quale l’allenatore José Mourinho assieme al club stanno preparando una controffensiva per portare all’Old ...