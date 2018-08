Juve | Ronaldo | ' L' obiettivo è la Champions | Cristiano Jr? Diventerà come me'

Ronaldo : 'Juve - ti regalerò la Champions' : Tra le figure fondamentali della sua vita anche Alex Ferguson, tecnico del Manchester United: 'Nel mondo del calcio è stato un padre'.

Cristiano Ronaldo : "Voglio vincere la Champions con la Juve" : Non giriamoci intorno: se la Juve ha preso Cristiano Ronaldo è soprattutto per provare a vincere anche in Europa. A confermarlo, in un'intervista esclusiva a Dazn, è lo stesso campione lusitano: "Voglio vincere la Champions con la Juve e faremo di tutto per conquistarla, ma non sarà un'ossessione - spiega il portoghese - Dovremo arrivarci passo dopo passo: quest'anno, l'anno prossimo, fra tre anni. L'importante per questo ...

Lazio - sabato c'è la Juventus : Strakosha studia i colpi di Ronaldo : I numeri di CR7 vanno oltre la scienza, i suoi tiri sono missili, nel 2014 ne ha scagliato uno a 132 km/h. Punizioni con l'effetto a scendere, rigori. Tutti sanno chi è Ronaldo, di cosa è capace, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo scatenato : “voglio vincere la Champions League” : Esordio con successo per la Juventus nella gara di campionato contro il Chievo, buona prova per Cristiano Ronaldo ma è mancato il gol al fuoriclasse portoghese. “Voglio vincere la Champions con la Juve. Ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma senza ossessione, passo dopo passo, e poi vedremo: se quest’anno, l’anno prossimo o quello dopo… “, ha detto a Dazn. “L’obiettivo per il club è vincere il ...

Kakà : 'Il Milan tornerà a vincere. Juve davanti a tutte - vi racconto Ronaldo' : Nel mondo, se si parla di Milan si parla di Paolo e viceversa. Paolo è la fedeltà. Non voglio dire nulla della precedente dirigenza, con la quale c' era stato qualche contatto, ma questa ha qualcosa ...

