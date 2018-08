Juve | Marchisio saluta gli ex compagni

L'addio social di Marchisio alla Juve : 'Sarà sempre parte di me' : LaPresse, Su Instagram e su Facebook. Arriva L'addio social di Claudio Marchisio alla Juve, un video con cui ricorda i suoi 25 anni in bianconero. 'C'è un solo modo per...

Marchisio e la sua diretta Instagram : “il mio futuro e l’ultimo saluto ai compagni della Juve” : Claudio Marchisio alle prese con una decisione importante per la sua carriera e per la vita della sua famiglia Claudio Marchisio, attraverso una diretta Instagram, ha parlato con i suoi fans dei prossimi passi che non prevedono più allenamenti a Vinovo in maglia bianconera. La separazione con la Juventus è ufficiale, il futuro però è incerto: ?”Non lo so ancora, vi informerò. Però siamo sicuramente agli ultimi giorni qua a Torino. ...

Juventus - bordata lady Marchisio : “Meglio essere rimpianti che sopportati” : bordata lady Marchisio- Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, ha colto l’occasione per lanciare una piccola frecciatina alla Juventus tramite il proprio account instagram. La moglie dell’ormai ex centrocampista bianconero ha postato una foto di un’intervista del noto attore-regista Michele Placido, intervista rilasciata ai colleghi di “TuttoSport“. Michele Placido afferma: “Nel cinema,come nel calcio, ...

