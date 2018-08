Juve | Alex Sandro ha cambiato idea

Juventus - Bernardeschi : "Ci abbiamo messo il cuore". E Alex Sandro riflette sul rinnovo : L'ex Fiorentina esulta per la vittoria ma pensa già al futuro. E il brasiliano intanto attende il rinnovo di contratto dai bianconeri

CR7 e Bonucci? La Juve riparte da Alex Sandro e Bernardeschi : I protagonisti del successo sul Chievo sono il brasiliano tornato a spledere e l'ex Viola pronto a prendersi una maglia da titolare

Juventus - si passa al 4-4-2 : Kean e Alex Sandro restano in bianconero : SI passa AL 4-4-2- Allegri cambia rotta. La nuova Juventus sarà improntata sul 4-4-2. Difesa a 4 con Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Cuadrado e Douglas Costa sugli esterni, con Pjanic ed Emre Can coppia centrale. In attacco super coppia formata da Cristiano Ronaldo e Dybala. Kean RESTA, IDEM Alex […] L'articolo Juventus, si passa al 4-4-2: Kean e Alex Sandro restano in bianconero proviene da Serie A News ...

Alex Sandro - la Juve rifiuta 60 milioni offerti dal Psg : Questo 'no' è più pesante di tanti altri. Soprattutto perché l'assalto del Psg per Alex Sandro è arrivato a soli quattro giorni dal gong del mercato e la Juve non ha avuto il minimo dubbio a spegnere ...

Calciomercato Juventus - offensiva del Paris Saint-Germain per Alex Sandro : offerta monstre dei parigini : Il club parigino ha offerto 60 milioni alla Juventus per arrivare all’esterno brasiliano, ma i bianconeri hanno declinato la proposta La Juventus tiene duro per Alex Sandro, i bianconeri infatti hanno rifiutato un’offerta di sessanta milioni del Paris Saint-Germain per il brasiliano, blindandolo fino al termine del mercato. Alex Sandro – LaPresse/Spada Contatti continui nella giornata di ieri e nella notte tra le parti, ...

Il Psg non molla Alex Sandro. Juve : Marcelo o Emerson : TORINO - A meno di due settimane dalla chiusura del mercato, 17 agosto, la Juventus spera di non dover ritoccare il reparto terzini. Tradotto: l'augurio, sempre più concreto, è quello di poter ...

Juventus - resta vivo il sogno Marcelo : il PSG affonda per Alex Sandro : resta vivo IL sogno Marcelo- resta vivo il sogno Marcelo in casa Juventus. Il terzino brasiliano rappresenta un chiaro obiettivo per la retroguardia juventina. Chiaro e logico che l’affare potrebbe entrare nel vivo solamente in casa d’addio ad Alex Sandro. Il terzino della Juventus piace parecchio al PSG. Tuchel lo avrebbe indicato come pedina ideale […] L'articolo Juventus, resta vivo il sogno Marcelo: il PSG affonda per Alex ...

Juventus-Benfica - Allegri commenta la prestazione dei suoi : “bene Cancelo ed Alex Sandro - su Caldara…” : Massimiliano Allegri chiamato a commentare, dopo la partita della Juventus contro il Benfica, la prestazione dei suoi: Caldara compreso! Massimiliano Allegri rimedia una vittoria contro il Benfica negli Usa e commenta la partita dei suoi nella sala stampa della Red Bull Arena. L’allenatore della Juventus, dopo l’impegno nella International Champions Cup, dice la sua opinione sullo splendido gesto di Luca Caldara che ha portato ...

Juve - Alex Sandro : 'Ogni allenamento siamo più forti' : Alex Sandro, terzino della Juventus, ha parlato dopo la partita contro il Bayern Monaco a Sky Sport: 'L'inizio è sempre difficile, ma abbiamo lavorato bene e l'abbiamo dimostrato. Mi sento di dover migliorare ancora tanto fisicamente, tecnicamente e a livello mentale, però abbiamo iniziato ...

'Juventus - se Alex Sandro va via c'è Theo Hernandez' : In porta, invece, ecco farsi largo un nome alternativo a Courtois: Hugo Lloris, 31enne portiere francese neo campione del mondo. Per il 'Sun', negli uffici del Tottenham arriverà una proposta da ...

Juventus - Alex Sandro-United : accordo raggiunto - contratto da 7 milioni a stagione : Alex Sandro-United- Il Manchester United sarebbe ormai pronto a mettere le mani su Alex Sandro. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Sunday Times“, il Manchester United avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Alex Sandro per un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione con contratto da 4-5 anni. Un accordo già totalmente […] L'articolo Juventus, Alex Sandro-United: accordo raggiunto, contratto da 7 ...

Juve - casting a sinistra se parte Alex Sandro : tutti i nomi : Alex Sandro può lasciare la Juve per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport , la società bianconera segue tre giocatori per la corsia mancina: Marcelo, Juan Bernat e Matteo Darmian.

Juve - Bernat la soluzione più semplice se parte Alex Sandro : Secondo Il Corriere dello Sport , è Juan Bernat del Bayern Monaco , a questo punto più di Matteo Darmian , il candidato alla sostituzione di Alex Sandro nel caso la Juventus dovesse cedere l'esterno sinistro brasiliano. L'ex ...

Juve - un nome su tutti se parte Alex Sandro : servono 50 milioni : Il futuro di Alex Sandro resta in bilico. La Gazzetta dello Sport scrive che il Paris Saint-Germain continua a pensare all'esterno della Juventus, che chiede 50 milioni di euro per cederlo. Arrivare a Marcelo del Real Madrid è complicato. Gli altri nomi che ...