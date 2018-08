Jet russi donati alla Serbia | Mosca promuove il riarmo di Belgrado

Fido sta poco bene - Jet privato Sardegna-Russia per mandarlo dal veterinario : Cagliari, un magnate russo ha fatto portare il suo cagnolino indisposto a Mosca. Una volta appurato che fosse tutto ok, l'ha fatto riportare nel resort in cui stava trascorrendo le vacanze

Mondiali Russia 2018 – Knudsen e Delph sul Jet - Granqvist costretto a rimanere in ritiro : quanto è difficile scegliere tra culla e Coppa : E’ capitato al difensore della Danimarca Knudsen e anche a Delph lasciare il ritiro per assistere alla nascita del proprio figlio, Granqvist invece… Storie curiose, retroscena particolari che rendono il Mondiale in Russia ancora più gustoso. Sono tanti i calciatori presenti in Russia in attesa di diventare padri chi per la prima volta, chi per la seconda. AFP PHOTO / Johannes EISELE Ma come fare ad assistere ad uno dei giorni ...