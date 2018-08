Jasmine Carrisi rifatta? Prime polemiche sulla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Al Bano presenta la figlia Jasmine Carrisi : “E’ bella come Loredana” : Intervistato da “Gente”, Al Bano Carrisi presenta la figlia Jasmine nata dall’amore con Loredana Lecciso: “è bella come un fiore e soprattutto brava” Una dichiarazione d’amore da parte di un padre alla figlia. Al Bano Carrisi sulle pagine del settimanale “Gente” in edicola questa settimana ha presentato uno dei suoi gioielli. Si tratta di Jasmine Carrisi, la quinta figlia e la prima nata dalla ...