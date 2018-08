Inter | Lautaro suona la carica Contro il Toro ci rifaremo

Lautaro - compleanno da Toro : a 21 anni vuole già prendersi l'Inter : E a Reggio Emilia se ne è avuta la conferma: Lautaro avrebbe voluto spaccare il mondo, mostrare subito "le corna" di esultanza alla Serie A come biglietto da visita. E invece zero tiri verso la porta ...

Inter : Lautaro-Icardi flop - Dalbert disastroso : Dalbert ritrovato, Icardi e Lautaro Martinez coppia dell'estate di un'Inter che piace e spera di diventare presto l'anti Juve. Non state sognando. Se questo articolo fosse uscito ieri mattina, in ...

Inter - contro il Sassuolo Spalletti potrebbe puntare subito su Keita e Lautaro Martinez : L'Inter si appresta ad esordire in campionato, nella prima giornata, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, domenica 19 agosto alle ore 20:45. Dopo la Champions League raggiunta all'ultima giornata con il successo allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio nello scontro diretto lo scorso anno, l'obiettivo dichiarato di questa stagione sara' quello di classificarsi tra le prime quattro in classifica con maggiore tranquillita'. La sontuosa ...

Inter - il top e flop dell'estate : Lautaro va di fretta - Gagliardini scende - Dalbert sale : Sette amichevoli in archivio, quattro giorni al debutto in Serie A, prima settimana con la squadra veramente al completo. In casa Inter è il momento di fare sul serio, di chiudere il capitolo pre-...

Lautaro si prende l'Inter - contro il Sassuolo sarà titolare sulla trequarti : Non tutti i mali vengono per nuocere e l'infortunio di Radja Nainggolan, paradossalmente, non è stato un male per l'Inter. Luciano Spalletti ha dovuto disputare quasi tutto il pre-campionato senza il suo perno, il giocatore da lui fortemente voluto per il suo progetto tecnico. Ma l'emergenza gli ha fatto scoprire di avere in squadra una soluzione inattesa sulla trequarti. Motivo per cui il belga può tranquillamente guarire dal problema muscolare ...

Inter - Lautaro Martinez ‘insidia’ Icardi : ‘El Toro’ è già pronto per una stagione da protagonista e Spalletti pensa alla staffetta : Si avvicina l’inizio della stagione e le partite precampionato hanno dato già importanti indicazioni. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente l’Inter, il club nerazzurro si è mosso in modo massiccio in ogni reparto, è stato ridotto il gap con le dirette concorrenti, l’Inter probabilmente può considerarsi inferiore solo alla Juventus. La difesa è solida dopo gli arrivi di Vrsaljko, De Vrij e ...

Lautaro - un mese per stregare l'Inter. E con il Sassuolo sarà titolare : Nell'articolo di Davide Stoppini sulla Gazzetta dello Sport in edicola, il racconto dell'estate al top del numero dieci interista. SCINTILLA - Paradossalmente, il k.o. di Nainggolan ha di fatto ...

Politano : 'Che onore essere all'Inter! Lautaro e Icardi ci trascineranno' : Matteo Politano , nuovo calciatore dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Sky Sport a Cervia, in occasione della Bobo Summer Cup : 'Ci tenevo tantissimo a essere qui, in mezzo a questa gente, per questa splendida iniziativa in aiuto ai bambini'. SU Lautaro - 'E' forte, sta ...

L'Inter passa sull'Atletico con Lautaro Martinez : Roma, 12 ago., askanews, - Vittoria di prestigio per L'Inter. Al Wanda Metropolitano finisce 1-0 sull'Atletico Madrid grazie a un meraviglioso gol di Lautaro Martinez. Partono meglio i colchoneros che ...

Inter - la magia di Lautaro Martinez : Si conferma sempre più protagonista di questo inizio di stagione Lautaro Martinez con lo splendido gol con cui l'Inter supera 1-0 l'Atletico Madrid.Gli basta un lampo, un attimo per incidere e lasciare il segno, continua sempre più a stupire Lautaro Martinez detto El Toro, attaccante argentino classe 97 prelevato per circa 20 milioni di euro dal Racing Club di Avellaneda, quando sembrava già destinato all'Atletico Madrid. Un inserimento ...

Lautaro Martinez - gol da urlo in Atletico-Inter : il VIDEO e le reazioni : Lautaro ha poi così proseguito ai microfoni di RMC Sport: "Sono molto felice, abbiamo affrontato amichevoli molto dure. Stiamo andando avanti nel modo migliore e ci stiamo preparando bene contro ...

VIDEO / Atletico Madrid-Inter (1-0) : tutti pazzi di Lautaro! Highlights e gol della partita (amichevole) : VIDEO, Atletico Madrid-Inter (1-0): Highlights e gol della partita amichevole. Protagonista assoluto è stato Lautaro Martinez autore della rete decisiva in acrobazia.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Inter - Lautaro Martinez chiede spazio : Non sembra il caso del campioncino argentino, che in un mese ha già conquistato il mondo Inter . Tra pochi giorni festeggerà i 21 anni , è nato il 22 agosto, ma Lautaro Martinez è già smaliziato come ...

Inter - la rivelazione di Lautaro Martinez : “l’Atletico mi ha seguito - ma sono felice di essere nerazzurro” : L’attaccante argentino ha deciso con un suo gol il match tra Atletico Madrid e Inter, svelando poi nel post gara un piccolo retroscena di mercato Un gol splendido, fondamentale per regalare all’Inter la vittoria nell’ultimo match di International Champions Cup. Lautaro Martinez si è già preso il centro della scena, calandosi alla perfezione all’Interno del nuovo ambiente. AFP/LaPresse Intesa con Icardi già buona e ...