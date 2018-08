Infortunio Baselli | De Silvestri ed Izzo | gli ultimi aggiornamenti in casa Torino

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 agosto 2018)– Doppio allenamento al Filadelfia per il, tra lavoro sulla parte atletica e sessione tecnico-tattica.non si è allenato per un trauma distorsivo al ginocchio destro la cui evoluzione verrà valutata nei prossimi giorni. De, Edera e, invece, hanno continuato il loro percorso riabilitativo. Iltornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una seduta tecnico-tattica, a porte chiuse.