India-Cina | domani l' incontro tra i ministri della Difesa

In aereo con la moglie - molesta la vicina di posto che dorme : Indiano rischia l’ergastolo : Un 35enne indiano residente negli Stati Uniti ha molestato la vicina di posto mentre viaggiava con la moglie a bordo di un volo della Spirit Airlines diretto da Las Vegas a Detroit. L"uomo, residente in America con un visto di lavoro, si chiama Prabhu Ramamoorthy ed é attualmente in stato di arresto con l"accusa di molestie sessuali. Secondo il tribunale del Michigan l"uomo rischierebbe persino l"ergastolo.Salito a bordo dell"aereo in compagnia ...

Terracina - sparano piombini da auto in corsa : ferito operaio Indiano di 40 anni : Un operaio indiano di 40 anni è stato ferito da tre pallini esplosi verosimilmente con un’arma ad aria compressa da un’auto in corsa. L’uomo era in sella alla sua bici su via Pontina, all’altezza di via Badino Vecchia, nei pressi di Terracina, quando è stato centrato dai proiettili: ha riportato lievi abrasioni all’addome ed è stato giudicato guaribile in due giorni. Il 40enne ha denunciato il fatto ai carabinieri della compagnia di ...

Pallotta senza limiti : 'Non solo negli USA. Anche in Cina - India e Africa tiferanno Roma' : ROMA - ' L' International Champions Cup è una grande vetrina, ma è solo un piccolo pezzo di un puzzle '. Nel corso di un'intervista rilasciata al portale statunitense 'Fastcompany', James Pallotta ...

India - crolla un palazzo in costruzione : almeno 3 morti e una decina di dispersi : Il crollo di un palazzo in costruzione è avvenuto nel villaggio di Shahberi, ad est della capitale New Delhi, in India. Finora dalle macerie sono stati estratti tre cadaveri ma al momento della tragedia erano almeno una dozzina le persone che si trovavano nell’edificio. Al lavoro sul posto oltre 100 soccorritori.Continua a leggere

India : "La Cina è nel raggio delle nostre testate termonucleari" : 'Il missile Agni-V è in grado di colpire l'intero territorio cinese. Le principali città della Cina come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Hong Kong sono nel raggio d'azione del nuovo Icbm'. E' quanto ...

Washington discuterà con Cina e India lo stop alle forniture petrolifere dall'Iran - : Gli Stati Uniti discuteranno con la Cina e l'India lo stop totale ai loro acquisti di petrolio dall'Iran, ha riferito ai giornalisti un funzionario altolocato del Dipartimento di Stato americano. "Per ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Pakistan - India e Cina - lo scontro di confini col dito sul bottone : L'India ha in corso da decenni contese territoriali con Cina e Pakistan, spesso sfociate in guerre. Particolarmente preoccupante è che tutti i tre Stati sono potenze nucleari. CARL LARKY(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:08:00 GMT)INCONTRO TRUMP-KIM JONG-UN/ Il grande assente è il trattato di pace tra Nord e Sud Corea, int. a F. SisciTERZA GUERRA MONDIALE/ Dall'Ucraina a Taiwan, ecco chi sono i nemici della pace, di C. Larky