Incidente in autostrada | muore ragazza di 16 anni

Incidente sull’autostrada Bologna-Taranto : tre feriti : Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro, in direzione di Bologna. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro auto ed un pullman, i cui passeggeri sono stati fatti salire su un mezzo sostitutivo. Al momento si registrano tre feriti. Si segnalano 10 chilometri di coda.Continua a leggere

Incidente Bologna autostrada A14 : c'è una seconda vittima/ Morto 81enne colpito da onda d'urto esplosione : Incidente Bologna autostrada A14: c'è una seconda vittima: dopo l'autista Andrea Anzolin muore anche un 81enne. Era stato colpito dall'onda d'urto derivata dall'esplosione.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Centuripe. Incidente sull’autostrada A19 : due morti e tre feriti : Due morti e tre feriti. E’ il bilancio di un Incidente avvenuto alle 7 di oggi sull’autostrada A19, all’altezza di

Incidente sulla Caserta- Salerno : autostrada rimasta chiusa al traffico per sette ore : Drammatico il bilancio di un sinistro stradale avvenuto nella notte sulla Caserta- Salerno: un morto e un ferito. L’autostrada è

Incidente Bologna : si indaga su autista morto. Un milione di euro per riparare autostrada : Il rimborso dei danni spetta all'azienda proprietaria dell'autocisterna che difende il suo dipendente: era esperto, mai multa per eccesso di velocità -

Incidente Bologna - riaperta autostrada : 5 mesi per il nuovo ponte - : Dovrebbe costare circa un milione di euro. Il ministro Toninelli: "No a disagi, guida assistita per ridurre incidenti". L'autista alla guida del tir era esperto, ma dalle immagini si nota che non ha ...

Incidente Bologna in autostrada : un morto e 68 feriti. Cosa è successo : Incidente Bologna in autostrada: un morto e 68 feriti. Cosa è successo L'esplosione di un'autocisterna che trasportava gpl, innescata dall'impatto con un camion, in A14 a Bologna Borgo Panigale, con parziale crollo di un ponte ha scatenato un inferno di fuoco, la morte di una persona e il ferimento di altre 68, di cui 14 ...

Incidente Bologna in autostrada - cosa è successo | : L'esplosione di un'autocisterna che trasportava gpl, innescata dall'impatto con un camion, in A14 a Bologna Borgo Panigale, con parziale crollo di un ponte ha scatenato un inferno di fuoco, la morte di una persona e il ferimento di altre 68, di cui 14 gravi--Un Tir, che trasportava nell'autocisterna materiale infiammabile, ha tamponato un camion che lo precedeva sul raccordo autostradale, all'altezza di Borgo Panigale. I due mezzi si sono ...

Incidente Bologna in autostrada - cosa è successo : Incidente Bologna in autostrada, cosa è successo L'esplosione di un'autocisterna che trasportava gpl, innescata dall'impatto con un camion, in A14 a Bologna Borgo Panigale, con parziale crollo di un ponte ha scatenato un inferno di fuoco, la morte di una persona e il ferimento di altre 55, di cui 14 ...

Bologna esplosione in autostrada : ecco il VIDEO della dinamica dell’Incidente nel tratto urbano della A14 (VIDEO) : Le immagini rilasciate dalla Polizia dove si vede l’autocisterna collidere con un altro mezzo pesante in coda. Pochi minuti dopo, la palla di fuoco-- La Polizia di Stato ha diffuso su Twitter il VIDEO della dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bologna, nel tratto urbano della A14. Nelle immagini si vede un’autocisterna piombare sui mezzi pesanti in coda in autostrada e tamponare violentemente il tir ...

Bologna - la dinamica dell’Incidente che ha provocato l’esplosione : le immagini dalle telecamere in autostrada : È stata l’autocisterna a tamponare il mezzo che la precedeva a provocare l’incendio che ha provocato la violenta esplosione in A14 a Borgo Panigale. A far luce su quanto successo, il video diffuso dalla Polizia di Stato che registra la dinamica dell’incidente. L’autista dell’autocisterna non si è probabilmente accorto che si stava formando una coda dovuta al traffico intenso e ha centrato in pieno il camion che lo precedeva. I due mezzi si ...