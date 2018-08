In fiamme deposito di detersivi a Napoli | resta l' ipotesi dell' incendio doloso

Incendio a Palermo : fulmine abbatte albero - deposito in fiamme/ Video ultime notizie : zona invasa da fumo nero : Incendio a Palermo: fulmine abbatte albero e deposito va in fiamme, Video. ultime notizie: zona invasa da fumo nero e intenso, visibile da diverse parti della città(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:49:00 GMT)

Basilea : deposito di legname in fiamme al porto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

INCENDIO A MILANO - DEPOSITO RIFIUTI AMSA IN fiamme/ Video ultime notizie : segni di cedimento nel capannone : MILANO, INCENDIO nel DEPOSITO di RIFIUTI AMSA di via Lombardi: ultime notizie, allarme nube tossica, al lavoro vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Milano : pompieri al lavoro per spegnere le fiamme al deposito di rifiuti : Ore di lavoro per decine di vigili del fuoco: l'incendio al deposito di rifiuti di Muggiano, alle porte del capoluogo, ha impegnato i pompieri per tutta la notte. Sul posto anche il nucleo "Nbcr", specializzato nella rilevazione di sostanze tossiche, che dopo i dovuti controlli...

In fiamme deposito di ecoballe nel Napoletano. Legambiente : 'Troppi episodi sospetti' : 'C'è puzza di bruciato dietro l'escalation di incendi sospetti che nell'ultima settimana stanno colpendo impianti di gestione e stoccaggio dei rifiuti in Campania'. Lo sostiene, in una nota, Michele ...