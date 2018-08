In aereo con la moglie - molesta la vicina di posto che dorme : indiano rischia l’ergastolo : Un 35enne indiano residente negli Stati Uniti ha molestato la vicina di posto mentre viaggiava con la moglie a bordo di un volo della Spirit Airlines diretto da Las Vegas a Detroit. L"uomo, residente in America con un visto di lavoro, si chiama Prabhu Ramamoorthy ed é attualmente in stato di arresto con l"accusa di molestie sessuali. Secondo il tribunale del Michigan l"uomo rischierebbe persino l"ergastolo.Salito a bordo dell"aereo in compagnia ...

TMC Dumont Concept - la motocicletta col motore di un aereo – FOTO : È un mezzo a due ruote decisamente speciale quello messo a punto da Tarso Marques, ex pilota di Formula 1 (ha preso parte a 24 Gran Premi con la scuderia Minardi) e Formula Indy: si chiama TMC Dumont Concept ed è una moto che unisce un design futuristico, che mette al centro l’essenzialità delle forme, a un poderoso motore V6 di derivazione aeronautica by Rolls-Royce. Inutile cercare dei riferimenti estetici o delle proporzioni ...

Usa : in aereo con la moglie - indiano abusa della ventiduenne che gli dorme accanto : Un altro uomo abusa e molesta una donna [VIDEO], fenomeno purtroppo sempre più frequente e di cui si sente parlare praticamente giornalmente. L'ultimo episodio si è verificato negli Stati Uniti e vede protagonista un trentacinquenne indiano, Prabhu Ramamoorthy, il quale è stato capace di compiere gli abusi durante un volo aereo che da Las Vegas lo stava portando a Detroit. Peccato che affianco all'uomo, oltre che la vittima di tali ...

Germania - nuovo aereo per Merkel - ma è di seconda mano - : ... Heiko Maas, per esempio, da solo ha accumulato la cifra record di 118.000 km di viaggi nei primi 100 giorni di mandato: in sostanza, ha compiuto per tre volte il giro del mondo. In alcuni casi, è ...

Un aereo di seconda mano per Angela Merkel : Anche i volti nuovi dell'esecutivo, come il ministro delle Finanze Olaf Scholz e quello dell'Economia Peter Altmaier, sono stati impegnati in missioni in altri Paesi. Come loro, ha viaggiato la ...

Londra - inventa allarme bomba per non perdere l'aereo : condannato - : Lo scorso maggio un 47enne di origini francesi, in ritardo, aveva fatto una telefonata anonima alla polizia. Scoperto, è stato condannato a dieci mesi di carcere per la sua "decisione ridicola"

Pilota si schianta con l’aereo contro casa per uccidere la moglie : muore solo lui : Un Pilota di 47 anni si è schiantato con un aereo bimotore contro la sua abitazione nello Utah. Arrestato più volte per aver aggredito la moglie, probabilmente così facendo avrebbe voluto ucciderla. Ma lei è riuscita a salvarsi.Continua a leggere

Fiumicino - manovra di terra sbagliata : Boeing contro palo/ Pushback disastroso per l’aereo per Hong Kong : Fiumicino, manovra di terra sbagliata: Boeing contro palo. Pushback disastroso per l’aereo per Hong Kong, rimasto bloccato dopo aver urtato un palo dell'illuminazione(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 09:10:00 GMT)

USA : per uccidere la moglie si schianta con un aereo contro la sua casa - ma muore solo lui : Ogni giorno, purtroppo, la cronaca nera ci racconta di uomini che uccidono - o tentano di uccidere - le loro compagne. Spesso, il femminicidio avviene tra le mura domestiche, al culmine dell'ennesima lite furibonda. La storia, terribile, che arriva dagli States è ancora più agghiacciante perché l'omicida, un 47enne, pur di eliminare la moglie si è schiantato con un aereo contro la propria abitazione. E' accaduto a Payson, cittadina dello Utah ...

Litiga con la moglie : si schianta con aereo contro la casa : Dopo un furioso litigio con la moglie, un uomo ha pensato di schiantarsi con un piccolo aereo contro la sua casa in Utah: poche ore prima era stato arrestato per aggressione ai danni della donna, che lo aveva denunciato, mentre la coppia si trovava in un canyon nel tentativo di rappacificarsi. L’uomo, Duane Youd, 47 anni, è morto, mentre la moglie, che si trovava all’interno dell’abitazione si è salvata. Youd era un pilota ...