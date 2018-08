ILVA - Di Maio : "Da parere Avvocatura forti criticità" : Roma, 22 ago. , AdnKronos, - "Persistono forti criticità e nuovi elementi fondamentali che porterebbero al sospetto di illegittimità dell'atto. Il profilo più rilevante è legato a 'eccesso di potere' ...

ILVA - IL PARERE DELL'AVVOCATURA DI STATO/ Luigi Di Maio : "Forti criticità - ma la gara non è nulla" : ILVA, il PARERE DELL'AVVOCATURA di STATO sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 22:28:00 GMT)

ILVA - presto il parere dell'Avvocatura su gara. Poi Di Maio deciderà. Arcelor Mittal si muove e cerca soluzioni sui posti di lavoro : L'Avvocatura dello Stato si esprimerà entro due settimane. Da valutare, come richiesto dal Ministro del lavoro, il riesame delle criticità sulla gara per l'acquisizione. Si muove anche la ...

ILVA - Arcelor : ‘Volontà di trovare accordo su occupazione - ma occhio ai conti’. Entro lunedì il parere dell’Avvocatura di Stato : Le porte “non sono state chiuse” e c’è “la volontà di trovare una soluzione equa” al problema occupazionale senza perdere di vista “la sostenibilità del conto economico dell’azienda”. Nelle ore che precedono la risposta dell’Avvocatura dello Stato ai quesiti posti dal ministero dello Sviluppo Economico, ArcelorMittal lascia filtrare la disponibilità a fare un passo avanti nella querelle ...

