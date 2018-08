Ilva | Di Maio | Da parere Avvocatura forti criticità

Ilva - IL PARERE DELL'AVVOCATURA DI STATO/ Luigi Di Maio : "Forti criticità - ma la gara non è nulla" : ILVA, il PARERE DELL'AVVOCATURA di STATO sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 22:28:00 GMT)

Ilva appesa a Di Maio : Il calendario, che non fa sconti, segna -25. Venticinque giorni alla fine del commissariamento dell'Ilva e un destino appeso, politicamente, a Luigi Di Maio. A lui spetterà decidere il via libera o lo stop all'insediamento di ArcelorMittal a Taranto dopo l'arrivo del parere dell'Avvocatura dello Stato sulla gara che il ministro commenta con parole forti e nette: "Persistono forti criticità e nuovi elementi fondamentali che ...

Ilva - Bellanova : solo 35 giorni - da Governo e Di Maio nulla sensato : Roma, 22 ago., askanews, - Teresa Bellanova, ex viceministro dello Sviluppo Economico e senatrice del Pd, lancia l'allarme sulla vicenda Ilva e criticando l'immobilismo del Governo 'A 35 giorni dal 15 ...

Ilva - Avvocatura a Di Maio : “Ci sono vizi - ma la gara non è nulla”. E Arcelor pensa a più occupati - ma con stipendi minori : La gara non è automaticamente annullabile, anche se ci sono effettivamente dei vizi. L’Avvocatura generale dello Stato ha inviato al ministero dello Sviluppo Economico il parere richiesto da Luigi Di Maio, rigettando di fatto la palla nel campo del vicepremier. Perché le “possibili anomalie” nel bando per l’assegnazione dell’Ilva, sulle quali il Mise chiedeva un chiarimento, secondo l’Avvocatura c’erano ...

Ilva/ Il piano B regalato a Di Maio dai sindacati : Luigi Di Maio sembra aver avuto gratuitamente dai sindacati un piano B per risolvere la vertenza ILVA di modo che il risultato sia sempre a suo favore. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:07:00 GMT)

DI MAIO - "ATTACCO MERCATI? NON SIAMO RICATTABILI"/ Ultime notizie Governo : "Ilva - ancora nessun accordo" : Di MAIO e i temi del Governo: "M5s diviso sui vaccini? No, noi non SIAMO contro l'obbligo". Ultime notizie, Ministro "non ricattabili dai mercati, non temo attacchi speculativi"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:41:00 GMT)

Ilva - presto il parere dell'Avvocatura su gara. Poi Di Maio deciderà. Arcelor Mittal si muove e cerca soluzioni sui posti di lavoro : L'Avvocatura dello Stato si esprimerà entro due settimane. Da valutare, come richiesto dal Ministro del lavoro, il riesame delle criticità sulla gara per l'acquisizione. Si muove anche la ...

Ilva - Boccia (Pd) : “Di Maio fa bene a procedere in autotutela se ci sono irregolarità in gara di cessione a Mittal” : “Ilva? Chi predica fretta per la sua vendita, in nome e per conto del mercato, sbaglia. L’Ilva oggi è in piedi perché in questi ultimi anni è intervenuto lo Stato, con l’amministrazione straordinaria voluta dai governi di centrosinistra“. Così a L’Aria che Tira Estate (La7) il deputato Pd, Francesco Boccia, si esprime sul caso Ilva. E puntualizza: “L’Ilva sarebbe fallita non per i risultati economici, ma ...

Di Maio : "Sull'Ilva abbiamo un piano B" : Reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della legge Fornero, tutto insieme nella Legge di bilancio 2018-2019. Parola del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi di Maio che assicura: tutto sarà fatto nel pieno rispetto dei vincoli europei e dei paletti sul rapporto deficit-pil. Mentre le voci di una manovra finanziata almeno per la metà in deficit si fanno più insistenti, da parte di stampa e opposizione, Di Maio fa ...

Di Maio : in manovra reddito - flat tax e Fornero rispettando vincoli - Caso Ilva - 'pronto un piano B' : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, poi, "c'è perfetta sintonia", ha sottolineato il vicepremier. "Pareggio bilancio in Costituzione va superato" - Di Maio ha affermato poi che l'Italia sia ...

Disastro da evitare/ Tre domande a Di Maio sul futuro Ilva : 'Ma vi pare che Di Maio possa essere così scriteriato da mandare a casa 14 mila persone?' Così ieri il premier Giuseppe Conte ha chiosato le domande che piovevano al suo indirizzo sull'ennesimo ...