Il silenzio del testimone | Rai 2 Curiosità sul film con Dermot Mulroney oggi | 22 agosto

Diciotti in balìa del maltempo. Ma dalla Ue ancora silenzio : Notte difficile a causa del maltempo e della pioggia per i 177 migranti a bordo di nave Diciotti della Guardia costiera, ormeggiata da lunedì sera a Catania, ma per i quali non è stato autorizzato dal Viminale lo sbarco. Si tratta per i migranti della seconda notte nel porto etneo, della settima in mare. Protetti dal sole e dalle intemperie da un telo verde che sovrasta il ponte. O costretti all'interno quando il maltempo non consente di stare ...

IL silenzio del TESTIMONE/ Su Rai 2 il film con Dermot Mulroney (oggi - 22 agosto 2018) : Il SILENZIO del TESTIMONE, il film in onda su Rai 2 oggi nel primo pomeriggio. Nel cast: Dermot Mulroney e Michael Cudlitz, alla regia Peter Markle. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 04:22:00 GMT)

Autostrade per l'Italia stanzia 500 milioni - un minuto di silenzio durante il cda. Partono le prime iniziative dopo il crollo del ponte Morandi a Genova : Via libera del consiglio d'amministrazione di Autostrade per l'Italia alla "prima lista di iniziative" dopo il crollo del ponte Morandi a Genova: confermato lo stanziamento di 500 milioni di euro "finanziati con mezzi propri". La misura era stata già annunciata sabato scorso nel corso di una conferenza stampa nel capoluogo ligure. In particolare, si legge in una nota, ci saranno iniziative a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia, ...

“Che cosa brutta”. Dario Argento rompe il silenzio. Parla così di Asia e del caso Jimmy Bennet : Asia Argento non è indagata per le accuse di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne. Lo ha riferito la polizia dopo che il New York Times ha pubblicato, nella giornata di ieri, la notizia di un accordo da 380mila dollari fra l’attrice e il collega Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro intimo nel 2013, quando lui aveva 17 anni. Una portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che non ...

Terremoto Ischia - un anno dopo : una corona di fiori - una messa e un minuto di silenzio in ricordo delle vittime : Oggi verrà conferita la cittadinanza onoraria al capo della Protezione civile Angelo Borrelli e si terrà della messa in memoria delle vittime: il Comune di Casamicciola Terme ricorda così il primo anniversario del Terremoto di magnitudo 4 che, alle 20:57 del 21 agosto 2018, colpì l’isola d’Ischia e in particolare il comune termale, dove si registrarono le uniche due vittime del sisma. Nel pomeriggio verrà deposta una corona nella ...

Vaccini - Manca : 'Fa specie il silenzio di Emiliano. Si schieri dalla parte della scienza' : PUGLIA 'E alla fine sono i sindaci e i direttori didattici, molti in Puglia ma non solo, che stanno decidendo l'obbligatorietà dei Vaccini per l'iscrizione a scuola dei bambini delle Elementari e dell'...

Salvini e le critiche del Pd : «Sì - votai il salva-Benetton. Ma chi non ha vigilato faccia silenzio» : Il ministro ad Agorà: «Io non sono pro e contro Autostrade o Benetton. Non sono contro i privati, ma in questo caso il privato ha fatto un disastro»

Elena Santarelli - il silenzio che preoccupa e la marea d’amore dei fan nel giorno del compleanno : Un lungo silenzio e una marea d’amore per darle coraggio: Elena Santarelli ha trascorso lontano dai social il giorno del suo compleanno, preoccupando i fan. La modella di Latina lo scorso 18 agosto ha compiuto 37 anni, ma il suo profilo Instagram continua a non essere aggiornato da diversi giorni. Cosa è accaduto? Si interrogano i fan, preoccupati per le condizioni di salute del figlio Giacomo. Da tempo la Santarelli e il piccolo Jack ...

Un minuto di silenzio in ricordo della tragedia di Genova - applauditissima Tosca del “Taormina Opera Stars”. : Un minuto di silenzio in ricordo della tragedia di Genova degli oltre quattromila spettatori dell’applauditissima Tosca del “Taormina Opera stars“.

La Puglia per Genova : domani niente concerto per la Notte della Taranta né terra del mare a Bari Un minuto di silenzio a Lecce nel giorno ... : Festa del mare a Bari, niente spettacoli domani. niente concerto a Castrignano de'Greci nel sabato precedente il concertone della Notte della Taranta. Sempre nel Salerno, il sindaco di Lecce chiede ai concittadini di osservare un ...

Genova - luci spente e silenzio nella giornata del lutto per le vittime : Domani, nella giornata dei funerali di Stato, nella Capitale luci spente al Colosseo, Palazzo Senatorio e Fontana di Trevi, annullati gli spettacoli. Minuto di silenzio negli areoporti

Ponte della Magliana. De Priamo (FdI) : da Raggi silenzio : “In merito al Ponte della Magliana come Fratelli d’Italia ne denunciammo la pericolosita’ in tempi non sospetti. A gennaio scorso, infatti, ho presentato un’interrogazione a mia firma per chiedere alla Giunta Raggi se vi fossero interventi finalizzati alla stabilita’ sia del Ponte della Magliana che del Ponte Marconi, due corridoi strategici di collegamento del quadrante Roma sud e percorsi da milioni di ...

RIFUGIO DEL PARCO Nel silenzio delle Istituzioni - mentre la querelle si sposta in tribunale e la struttura viene chiusa - Magda Scalisi è un ... : Una storia che potrebbe sembrare complessa, ma che di fatto non lo è e che alla fine, superati gli aspetti burocratici-amministrativi, si riduce solo ad una questione di volontà politica. ...

Mondovì : la mostra dell'artigianato artistico si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Genova : Il crollo improvviso del ponte autostradale Morandi, a Genova, avvenuto nella tarda mattinata di martedì 14 agosto, ha sparso lacrime e sangue non soltanto sulla Superba, ma sull'intero territorio ...