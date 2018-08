Il Segreto | MARIA e GONZALO ritornano? I rumor dalla Spagna | anticipazioni

Il Segreto anticipazioni : NICOLAS uccide DOS CARAS - l’assassino di MARIANA : Grandi drammi in arrivo per NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Preoccupato dall’imminente riapertura del processo contro Tomas Perez De Ayala (Miguel Angel Diaz), l’assassino della moglie MARIANA Castañeda (Carlota Barò), il fotografo di Puente Viejo utilizzerà i suoi studi in legge e si costituirà parte civile nel procedimento penale per evitare che il criminale possa ritornare a ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca riceve una lettera da Maria Castaneda : La popolare soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra continua a coinvolgere i telespettatori con numerosi colpi di scena. Negli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 il mese prossimo Francisca Montenegro in attesa di essere condannata a morte a causa del capomastro Graciano Lazzar ricevera' una lettera inaspettata da Cuba. In particolare Emilia Ulloa consegnera' alla madre di ...

Il Segreto - l’assassino di Mariana cerca la libertà : Alfonso vuole ucciderlo : Il Segreto anticipazioni: torna in scena l’assassino di Mariana e Alfonso medita vendetta Brutte notizie per Alfonso e Nicolas nelle prossime puntate de Il Segreto. L’assassino di Mariana ha richiesto l’apertura del caso per riuscire a ottenere la libertà. L’uomo è pronto ad arrivare a Puente Viejo, dove ad attenderlo ci pensa proprio il marito […] L'articolo Il Segreto, l’assassino di Mariana cerca la ...

Anticipazioni Il Segreto : Alfonso tenta di uccidere l'avvocato dell'assassino di Mariana : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la telenovela di Aurora Guerra, [VIDEO] in onda da lunedì alla domenica su Canale 5. Le Anticipazioni di settembre svelano che la riapertura del processo all'assassino di Mariana provochera' non pochi problemi a Nicolas ed Alfonso. Proprio quest'ultimo si rendera' protagonista di un bruttissimo gesto contro Adolfo Espinosa, l'avvocato difensore di Tomas Dos Caras. L'assassino di Mariana potrebbe tornare ...

Costanzo e Maria - 23 anni insieme : “Il nostro Segreto d’amore? Ogni sera…” : Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno insieme da 23 anni: ecco il loro segreto d’amore Quella tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è una delle unioni più solide del mondo dello spettacolo. insieme da 23 anni – e dunque vicini alle nozze d’argento – i due si amano come il primo giorno. Dopo […] L'articolo Costanzo e Maria, 23 anni insieme: “Il nostro segreto d’amore? Ogni sera…” ...

Anticipazioni Il Segreto : terribili notizie da Cuba su Maria e Gonzalo : Anticipazione Il Segreto: arriva una terribile notizia da Cuba ed Emilia pensa subito a Maria e Gonzalo Arrivano brutte notizie da Cuba nelle prossime puntate de Il Segreto, che riguardano Maria e Gonzalo. Le Anticipazioni rivelano che Emilia appare subito disperato di fronte a ciò che ha scoperto. Il quotidiano americano porta in prima pagina […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: terribili notizie da Cuba su Maria e Gonzalo proviene da ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA svela tutto su GONZALO e MARIA!!! : A Il Segreto, Emilia Ulloa (Sandra Cervera) temerà presto per la salute della figlia Maria (Loreto Mauleon) e del genero GONZALO (Jordi Coll): tutto avrà inizio quando la locandiera apprenderà dalla nipote Aurora (Ariadna Gaya) di un terribile ciclone che ha devastato l’intera isola di Cuba, luogo dove risiedono i ragazzi insieme ai piccoli Esperanza e Beltran, quest’ultimo figlio dei defunti Bosco (Francisco Ortiz) ed Ines (Fariba ...

Il Segreto anticipazioni : MARIA e GONZALO sono in pericolo a CUBA? : Nelle prossime settimane de Il Segreto si tornerà a parlare di MARIA Castañeda (Loreto Mauleon) e di GONZALO/Martin Castro (Jordi Coll) per via di un risvolto decisamente drammatico; tutto avrà inizio quando Emilia Ulloa (Sandra Cervera), nel corso di una giornata lavorativa come tante altre, riceverà un’inaspettata chiamata dalla nipote Aurora (Ariadna Gaya)… Le anticipazioni segnalano che la figlia di Pepa (Megan Montaner), durante ...

Il Segreto anticipazioni : NICOLAS scopre che l’assassino di MARIANA potrebbe tornare libero : Tra qualche settimana, a Il Segreto, NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) diventerà l’avvocato difensore di Severo Santacruz (Chico Garcia), arrestato per via del presunto omicidio di Venancia Almagro (Inma Sancho): come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, la donna sarà la responsabile della morte di Candela Mendizabal (Aida La Cruz) e dunque Severo, accecato dall’odio nei suoi riguardi, la sequestrerà per costringerla a ...

