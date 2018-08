Il Segreto | Francisca | ' Se devo morire lo farò con dignità' | puntata 1777

Il Segreto Anticipazioni 22 agosto 2018 : Donna Francisca interviene contro Larraz : La Montenegro ha deciso di risolvere la situazione con i braccianti e con il capo di questi, che ha minacciato di non lavorare più per lei se non verranno esaudite determinate richieste.

Trame Il Segreto : Francisca chiede l'ultima confessione a Don Berengario : Dalle anticipazioni de Il Segreto, sappiamo che Francisca verra' condannata a morte dopo la rivolta degli operai capitanati da Larraz. Il nuovo capomastro programmera' l'esecuzione della Montenegro dopo che la nobildonna si rifiutera' di pagare la somma di denaro spettante a suo figlio, gravemente ferito durante i lavori presso i terreni di Francisca. La notizia dell'imminente fucilazione della matrona fara' il giro del Paese arrivando anche a ...

Il Segreto anticipazioni puntate spagnole : condanna a morte per Francisca : Cosa succederà ne Il Segreto? Dalle anticipazioni sulle puntate spagnole scopriamo che ben presto a Puente Viejo donna Francisca potrebbe morire. A condannarla a morte saranno i suoi stessi lavoratori. Come evolveranno i fatti? Cosa accadrà davvero? Ecco le ultime news che giungono dalla Spagna. Il Segreto anticipazioni puntate spagnole: Francisca condannata a morte Prossimamente ne Il Segreto, secondo le anticipazioni delle puntate spagnole, ...

Spoiler Il Segreto : Consuelo salva Francisca dalla fucilazione - Larraz arrestato : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la telenovella iberica [VIDEO] in onda ogni giorno su Canale 5. Le trame delle puntate autunnali svelano che Donna Francisca verra' condannata a morte dal consiglio dei rivoltosi. Consuelo, nel frattempo, studiera' un piano per liberarla dai guai, mentre Graciano Larraz ricevera' una lettera da parte del figlio. Il Segreto: Donna Francisca condannata a morte La condanna a morte di Donna Francisca Maria Bouzas ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca riceve una lettera da Maria Castaneda : La popolare soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra continua a coinvolgere i telespettatori con numerosi colpi di scena. Negli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 il mese prossimo Francisca Montenegro in attesa di essere condannata a morte a causa del capomastro Graciano Lazzar ricevera' una lettera inaspettata da Cuba. In particolare Emilia Ulloa consegnera' alla madre di ...

Anticipazioni Il Segreto : Fernando sostituisce Francisca che sparisce nel nulla : Le nuove Anticipazioni spagnole de Il Segreto, basate sulle puntate più recenti andate in onda nelle ultime settimane su Antena 3 e che vedremo su Canale 5 solo tra alcuni mesi, ci raccontano di come le trame uscite dalla fantasiosa penna di Aurora Guerra avranno un punto di svolta tanto inquietante quanto imprevisto: come infatti hanno da poco visto gli spettatori spagnoli, Fernando Mesia ritornera' a Puente Viejo mentre Francisca Montenegro ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca sfugge alla condanna a morte grazie a Consuelo : Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset da circa cinque anni riesce sempre ad appassionare il pubblico. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti nelle puntate di settembre 2018 Francisca Montenegro si troverà in una bruttissima situazione a causa del capomastro Graciano Lazzar: in particolare, la dark lady principale di Puente Viejo rischierà di essere condannata a morte. Per ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA non muore - ecco chi la salverà… : La storyline legata alla condanna a morte di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) genererà forti tensioni nei prossimi episodi de Il Segreto: come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post sull’argomento, gli uomini di Graciano Larraz (Fran Cantos) daranno inizio ad una sommossa operaia (prendendo il controllo assoluto di Puente Viejo) quando don Anselmo (Mario Martin) e don Berengario (Miguel Uribe) staranno celebrando il matrimonio ...

Trame Il Segreto : Francisca abbandona il paese - Raimundo riceve la sua lettera : Donna Francisca se ne andra' da Puente Viejo: ebbene sì, le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci raccontano che la Montenegro andra' via dal paese, lasciando Raimundo nello sconforto e molto preoccupato. Nel frattempo, Emilia ed Alfonso dovranno vedersela con il diabolico Perez Ayala. Il generale arrivera' in quel di Puente Viejo per vendicarsi dell’assassino di suo figlio, ucciso da Nicolas: l’Ortuno è un uomo onesto e certamente non ha ...

Anticipazioni Il Segreto : lo zampino di Francisca nella condanna di Severo : Le prossime puntate della soap opera Il Segreto, in onda ininterrottamente anche nel mese di agosto, vedono l'arresto di Severo Santacruz, accusato della morte di Venanzia. Il latifondista, difeso da Nicolas Ortuno, affrontera' il processo allestito presso il Municipio di Puente Viejo e al termine del dibattimento il giudice condannera' Severo all'ergastolo, [VIDEO] per la gioia della perfida Francisca Montenegro che confessera' in un secondo ...

Il Segreto anticipazioni : DONNA FRANCISCA condannata a morte da… : Come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post su Il Segreto, il matrimonio tra Julieta Uriarte (Claudia Galan) e Prudencio Ortega (Josè Milan) verrà momentaneamente interrotto dall’inizio di una rivolta operaia capeggiata da Graciano Lazzaz (Fran Cantos): quest’ultimo, arrabbiato perché FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) non avrà concesso al figlio Horacio un indennizzo per un incidente avuto sul lavoro, si ...

Anticipazioni Il Segreto : lo zampino di Francisca nella condanna di Severo : Le prossime puntate della soap opera "Il Segreto", in onda ininterrottamente anche nel mese di agosto, vedono l'arresto di Severo Santacruz, accusato della morte di Venanzia. Il latifondista, difeso da Nicolas Ortuno, affronterà il processo allestito presso il Municipio di Puente Viejo e al termine del dibattimento il giudice condannerà Severo all'ergastolo, per la gioia della perfida Francisca Montenegro che confesserà in un secondo momento a ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Francisca chiusa in manicomio senza capelli : anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca in sanatorio in condizioni sconvolgenti Le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano una triste svolta nella vita di Donna Francisca. La dark lady di Puente Viejo esce di scena per qualche tempo. La Montenegro scompare letteralmente dalla sua amata Villa e lascia a Fernando Mesia il compito di gestire […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca chiusa in manicomio ...

Anticipazioni Il Segreto : Larraz progetta un attacco ai danni di Donna Francisca : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, [VIDEO] in onda ogni giorno sulle reti Mediaset. Le Anticipazioni delle puntate di settembre svelano che Donna Francisca dovra' vedersela con Larraz, il capo degli operai della Villa. L'uomo, infatti, decidera' di vendicarsi della nobilDonna che si era rifiutata di pagare l'assicurazione a suo figlio Horacio, vittima di un incidente sul lavoro. Larraz pianifica un attacco contro ...