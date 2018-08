Il Segreto Anticipazioni 23 agosto 2018 | Consuelo mette in guardia Julieta da Don Ignacio

Il Segreto - don Ignacio getta la maschera : anticipazioni trame dal 19 al 25 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Consuelo vuole fuggire Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 27 agosto al 2 settembre 2018 : Julieta in pericolo! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 27 agosto a domenica 2 settembre 2018: Julieta parte con Ignacio! Pedro è morto in Russia! Nasce Camelia! Anticipazioni Il Segreto: Julieta lascia Puente Viejo con don Ignacio, mentre un intrigo di Francisca provoca la rottura definitiva dei rapporti tra gli Ortega! Nasce la piccola Camelia! Arriva una brutta notizia: Pedro è morto! Eccoci ad un nuovo appuntamento con le Anticipazioni Il Segreto, ...

Il Segreto Anticipazioni : arriva il generale SIMON PEREZ DE AYALA : La detenzione di Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) per l’omicidio di Tomas PEREZ De AYALA (Miguel Angel Diaz) genererà una serie di tensioni negli episodi autunnali della telenovela Il Segreto; come abbiamo anticipato in precedenza, tutto avrà inizio quando il fotografo scoprirà che PEREZ De AYALA, l’assassino della moglie Mariana Castañeda (Carlota Barò), potrebbe essere rimesso in libertà a causa delle grosse influenze del padre ...

Il Segreto Anticipazioni puntate dal 26 agosto al 1° settembre 2018 : Marcela partorisce : Ecco a voi le anticipazioni de Il Segreto per quanto riguarda le puntate dell’ultima settimana di agosto 2018. Gli episodi di cui vi parleremo termineranno sabato 1° settembre 2018. Cosa accadrà? Un nuovo arrivo allieterà Marcela, una bambina che verrà partorita proprio con l’aiuto di Fe. Julieta collaborerà con Saul. Entrambi saranno impegnati in importanti ricerche che sconvolgeranno tutta Puente Viejo. Il Segreto anticipazioni: ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 22 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 22 agosto 2018: Fe e Mauricio si vedono in piazza, ma parlano poco perché Fe con una scusa scappa via. Intanto Nazaria torna alla villa. Julieta, messa sotto pressione da suo padre, fa capire a quest’ultimo che ha bisogno dei suoi tempi per prendere una decisione tanto importante. Inoltre i rapporti tra Consuelo e Julieta continuano ad essere molto tesi, fino a sfociare in una violenta ...

Il Segreto Anticipazioni 22 agosto 2018 : Donna Francisca interviene contro Larraz : La Montenegro ha deciso di risolvere la situazione con i braccianti e con il capo di questi, che ha minacciato di non lavorare più per lei se non verranno esaudite determinate richieste.

Il Segreto Anticipazioni 21 agosto 2018 : Julieta informa Don Ignacio che non lo seguirà a La Venta : Dopo aver chiesto al padre del tempo per pensare, l'Uriarte si rende conto che il suo posto è a Puente Viejo. Nicolas cerca di trovare la giusta difesa per Severo.

Il Segreto Anticipazioni : cosa succederà al cucciolo di JULIETA? : Primi problemi in arrivo a Il Segreto per i novelli sposi Prudencio Ortega (Josè Milan) e Julieta Uriarte (Claudia Galan): nonostante il matrimonio interrotto dalla rivolta degli operai capeggiati da Graciano Larraz (Fran Cantos), i fidanzati riusciranno a pronunciare il sì di fronte a don Anselmo (Mario Martin) e don Berengario (Miguel Uribe) e diventeranno ufficialmente marito e moglie. La nipote di Consuelo (Trinidad Iglesias) troverà però ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 agosto al 1° settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 26 agosto a sabato 1° settembre 2018: Fe e Marcela si ritrovano bloccate per strada e la ragazza inizia ad avere le contrazioni. Fe, agitatissima, non sa cosa fare e decide di trovare un posto dove farla partorire. Dopo una lunga nottata, finalmente arriva la nuova creatura, una bambina. Nel frattempo, in paese tutti sono preoccupati per la scomparsa delle due donne e vengono avviate le ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 21 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 21 agosto 2018: Don Ignacio è sicuro di avercela fatta a convincere Julieta, ma lei sul più bello gli dice che non lo seguirà a La Venta e che vuole restare a Puente Viejo… Nicolas ha difficoltà a difendere Severo e ha il timore di non riuscire a farlo assolvere… Dolores vuole fare una sorpresa a Tiburcio. Intanto Emilia intuisce che tra Consuelo e Julieta potrebbe essere accaduto qualcosa ...

Il Segreto Anticipazioni puntate spagnole : condanna a morte per Francisca : Cosa succederà ne Il Segreto? Dalle anticipazioni sulle puntate spagnole scopriamo che ben presto a Puente Viejo donna Francisca potrebbe morire. A condannarla a morte saranno i suoi stessi lavoratori. Come evolveranno i fatti? Cosa accadrà davvero? Ecco le ultime news che giungono dalla Spagna. Il Segreto anticipazioni puntate spagnole: Francisca condannata a morte Prossimamente ne Il Segreto, secondo le anticipazioni delle puntate spagnole, ...

Il Segreto Anticipazioni : NICOLAS uccide DOS CARAS - l’assassino di MARIANA : Grandi drammi in arrivo per NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Preoccupato dall’imminente riapertura del processo contro Tomas Perez De Ayala (Miguel Angel Diaz), l’assassino della moglie MARIANA Castañeda (Carlota Barò), il fotografo di Puente Viejo utilizzerà i suoi studi in legge e si costituirà parte civile nel procedimento penale per evitare che il criminale possa ritornare a ...