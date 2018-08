Il ponte che crolla e il giustificato risentimento in attesa di sentenza

Genova si prepara per abbattere quel che resta del ponte Morandi : I tronconi di Ponte Morandi sono da abbattere. Così scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione tecnica (inviata al commissario) sullo stato dei materiali, evidenziando «la corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari e secondari. Si ritiene necessario dare tale informazione tempestivamente alla protezione civile e ai sog...

ponte Morandi - perché a Genova la privatizzazione non ha funzionato : di Enzo Palumbo Mentre scorrevano le immagini della tragedia consumatasi sull’autostrada A10 di Genova, i primi sentimenti sono stati quelli dello sgomento per un evento ritenuto impossibile e dell’indicibile dolore per le vittime degli errori umani e della tragica fatalità che le aveva coinvolte; ed è naturale che, subito dopo, il sentimento si sia tramutato in indignazione verso i presunti responsabili. Ora, sine ira ac studio, è forse ...

Crollo ponte - Cantone : 'Anche lo Stato è responsabile' e chiede chiarimenti ad Autostrade sui mancati interventi : "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità . È sconvolgente", dice Cantone

Genova - cariche esplosive per demolire il ponte : dieci condomini saranno abbattuti : Genova Sarà una operazione imponente che occuperà un pezzo già ferito di Genova : rimozione e smaltimento di migliaia di tonnellate di macerie; demolizione, forse con cariche esplosive, di ciò che ...

Il sindaco m5s di Avellino chiede consulenze gratis per verifiche su un ponte. La protesta degli architetti : "Fatto grave" : A pochi giorni dal disastro di Genova, il comune di Avellino, a guida M5S, ha chiesto ha chiesto agli ordini professionali di segnalare "un professionista che possa far parte, a titolo gratuito, di una commissione che avrà il compito di verificare la stabilità" del ponte Ferriera. Una richiesta che non è andata giù al consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, che ritengono lesi, ...

Crollo ponte - Cantone : 'Anche lo Stato è responsabile' : "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità . È sconvolgente". A parlare è Raffaele Cantone

Raffaele Cantone : "Anche lo Stato è responsabile per il crollo del ponte a Genova" : "Lo Stato, non dimentichiamolo, resta proprietario delle infrastrutture anche se le dà in gestione. È inammissibile che abdichi alle sue responsabilità, delegando ai privati". È il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a tirare in ballo le responsabilità dello Stato in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. In un'intervista a La Stampa, Cantone aggiunge: "La fuga dalle responsabilità è ...

Vi racconto la vera storia politica e finanziaria che cela il ponte Morandi e Autostrade : ... formazione, relazioni, rete di sue società, di intrecciare obiettivi simil-affaristici, alienazione di interessi nazionali e propaganda politica sull'efficacia e sulla moralità di simili scelte, ...

ponte Morandi - mi auguro che la procura di Genova scelga periti capaci. In Italia spesso non è così : Sicuramente la procura di Genova, che si è mostrata da subito molto determinata e saggia, si avvarrà con attenzione di professionisti adeguati ed all’altezza, per il delicato compito di stabilire le cause del crollo del viadotto Morandi. Perché il ruolo delicatissimo di perito e Ctu (i periti terzi nominati dal giudice), sancito dall’articolo 14 delle Disposizioni del Codice di procedura civile, deve prevedere una speciale competenza tecnica in ...

Roma - chiuso il ponte che collega Ostia a Fiumicino : non è sicuro : Il ponte non è sicuro, si chiude. La decisione presa ieri pomeriggio riguarda un’arteria trafficatissima a un passo da Roma ovvero il ponte della Scafa che collega Fiumicino a Ostia. Un enorme disagio per le migliaia di automobilisti che ogni giorno utilizzano questa arteria per raggiungere l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci dal litorale Romano. --Ma la sicurezza ha la precedenza. Già due mesi fa per qualche giorno i limiti di velocità ...

Brencich - il critico del ponte Morandi - dice che "nessuno aveva mai previsto il crollo" : Roma. Sentirselo dire da chi le debolezze del viadotto Polcevera le ha denunciate in tempi non sospetti, fa un certo effetto. “No, non c’è stato alcun allarme inascoltato”. Antonio Brencich è professore associato al dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Genova. In città era conosciuto

Il sindaco di Genova non si accontenta : "ponte nuovo in fretta - ma necessari anche Gronda e Terzo Valico" : "È necessario fare il ponte nuovo più in fretta possibile" ma "per Genova sono necessarie anche le altre opere: il Terzo Valico, la Gronda, la Tav, la metropolitana di superficie". Così il sindaco Marco Bucci rilancia l'esigenza di attuare un grande piano per le infrastrutture nell'area di Genova.Il primo cittadino del capoluogo ligure ne ha parlato dopo aver consegnato le prime case alle prime cinque famiglie di sfollati, ...

Problemi di sicurezza : chiuso il ponte che collega Ostia a Fiumicino : Per Problemi di sicurezza è stato deciso di chiudere il ponte della Scafa, importante infrastruttura che collega Ostia, sul litorale romano, con Fiumicino, compreso lo stesso scalo aeroportuale. “Non possiamo che prendere atto delle decisioni tecniche di Astral, che ha la gestione del ponte della Scafa, che ci sono state comunicate pochi minuti fa via Pec. E’ stato infatti deciso di chiudere il ponte questa sera a partire dalle ore ...