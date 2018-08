Il peculiare Biomutant è stato rinviato al 2019

eurogamer

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Sin dal suo annuncioè sembrato un progetto diverso dalla massa, non necessariamente un gioco eccelso (solo le versioni finali potranno dircelo) ma sicuramente un progetto con tante unicità, originale sotto parecchi aspetti.Il protagonista è una sorta di animale geneticamente modificato e proprio le mutazioni sono una delle componente fondamentali del gioco. Sarà possibile modificare geneticamente il personaggio con artigli, ali e una coda piena di spuntoni, tanto per fare un esempio. Ci sono anche innesti cibernetici come delle braccia robotiche o la possibilità di apprendere poteri come la levitazione e la telecinesi. A tutto questo si aggiungono tante armi diverse e modificabili che spaziano da armi da fuoco a spade di diverso tipo e che si legano a un combat system che si fonda sulle arti marziali.Il gioco è indubbiamente interessante e recentemente ha fatto parlare di sé ...